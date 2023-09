Un rework majeur est prévu pour les Routes de Pokémon Go : des récompenses bonus à la clé

Les développeurs de Pokémon Go chez Niantic cherchent déjà à améliorer la nouvelle fonctionnalité Routes avec plusieurs mises à jour clés désormais disponibles, et bien plus encore à venir.

Des récompenses supplémentaires à une navigation plus simple, voici ce que nous savons.

Il y a à peine deux mois, Pokémon Go a mis en place sa nouvelle fonctionnalité Routes. Avec cette addition, les joueurs peuvent désormais créer leurs propres itinéraires que d’autres peuvent suivre dans le monde réel.

Les Routes sur Pokémon Go : des changements importants à venir

Niantic

Peut-être avez-vous découvert un chemin de randonnée particulièrement gratifiant, ou peut-être avez-vous simplement apprécié une promenade dans votre ville locale. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez désormais partager exactement cette expérience avec d’autres. Une fois approuvés, toutes sortes de bonus sont à gagner en partageant vos Routes et en explorant celles des autres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, tout n’a pas été un long fleuve tranquille. Certains itinéraires bizarres ont laissé les joueurs perplexes, se demandant comment ils ont même été approuvés, tandis que d’autres ont simplement eu du mal à accéder à la fonctionnalité. Heureusement, Niantic a entendu les plaintes.

Les Routes permettent aux joueurs de partager leurs promenades personnalisées dans le monde réel.

Les développeurs de Pokémon Go ont abordé la fonctionnalité Routes de front dans un article de blog daté du 20 septembre, partageant que plusieurs améliorations ont déjà été mises en œuvre tandis que d’autres sont en cours de développement.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour commencer, les Routes devraient maintenant être plus facilement accessibles aux joueurs du monde entier, selon Niantic, et ceux de niveaux inférieurs devraient désormais pouvoir profiter de la fonctionnalité.

Un certain nombre d’améliorations de la qualité de vie ont également été ajoutées, avec des outils tels que des flèches directionnelles pour vous guider le long d’une Route, et même des compteurs de course pour afficher votre pile de Cellules Zygarde.

À l’avenir, Niantic a également répertorié les domaines clés suivants sur lesquels ils envisagent de s’améliorer prochainement :

Plus de Dresseurs pourront créer des Routes.

Les Dresseurs pourront trouver des Cellules Zygarde plus fréquemment en explorant les Routes.

Une nouvelle notification sera disponible pour informer les Dresseurs de la proximité de Routes.

Diverses améliorations de la qualité de vie.

Alors que cette fonctionnalité relativement nouvelle en est encore à ses débuts, les développeurs de Pokémon Go cherchent à s’assurer que tout le monde puisse y accéder et en profiter suffisamment.

L’article continue après la publicité