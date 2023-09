Des dresseurs Pokémon Go se plaignent du comportement des joueurs dans les Arènes

The Pokémon Company

Des dresseurs de Pokémon Go expriment leurs frustrations à propos des joueurs “ennuyeux” des Arènes dans leur voisinage.

Les joueurs peuvent trouver des Arènes Pokémon Go dispersées dans le monde entier, chacune étant l’endroit idéal pour affronter des équipes rivales. En prenant le contrôle d’une Arène, les dresseurs doivent assigner des Pokémon pour défendre l’espace, de peur que quelqu’un d’autre ne vienne et ne prenne le contrôle.

Une incitation à participer à une telle activité tourne autour des PokéPièces, que les joueurs gagnent en laissant leurs Pokémon dans une Arène. Cependant, il y a ceux qui travaillent jour et nuit pour empêcher les autres dresseurs de profiter pleinement des Arènes.

Comme on peut le comprendre, les joueurs de Pokémon Go en ont assez des mauvais joueurs et expriment leur mécontentement à propos des pires individus rencontrés.

En se plaignant de leur joueur d’Arène de quartier pas très amical, l’utilisateur Reddit luenzor a demandé aux autres de partager leurs propres griefs.

Le posteur original a déclaré n’avoir qu’une seule Arène près de chez lui, avec une équipe Bleue qui occupe l’espace toute la journée. Essayer d’utiliser l’Arène tard dans la nuit n’aide pas car une personne, en particulier, se réjouit d’expulser les nouveaux venus.

Selon le Redditor, “…ce joueur, que je soupçonne avoir deux comptes, insiste pour m’expulser quelques minutes après que j’ai placé mon Pokémon. Tellement énervant, j’ai décidé de simplement laisser l’équipe bleue en permanence là-bas et de collecter mes pièces ailleurs.”

Il semblerait que luenzor ne soit pas seul dans ses frustrations d’après les commentaires. Une personne a fait face à une situation similaire il y a quelques jours. En visitant une Arène à proximité, le joueur de Pokémon Go a découvert que deux équipes y étaient depuis des heures. Ils ont expulsé l’équipe qui était là depuis le plus longtemps ; cependant, lorsqu’ils sont arrivés chez eux quelques minutes plus tard, ils avaient déjà été éjectés.

D’autres utilisateurs ont partagé des histoires similaires de mauvais comportements. Il semble y avoir une ligne de démarcation qui sépare les joueurs d’équipe de ceux qui veulent occuper l’Arène toute la journée. Comme l’a dit un utilisateur, “Certaines personnes semblent ne pas se soucier des pièces. Prendre le contrôle des Arènes et empêcher les autres d’obtenir des pièces, c’est ce qu’ils font dans le jeu.”

Malheureusement, il n’y a pas grand-chose que les joueurs peuvent faire pour gérer le problème par eux-mêmes à l’heure actuelle.

