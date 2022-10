Ampidibou dévoilé : le nouveau Pokémon d’Écarlate et Violet fait craquer les dresseurs

Rédacteur en chef adjoint, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Une toute nouvelle mascotte de Pokémon Écarlate et Violet vient d’être présentée : Ampibidou. Les dresseurs l’adorent déjà !

Pokémon crée des petites créatures mignonnes au possible depuis plus de 25 ans, et la franchise incontournable a de nouveau frappé en révélant un nouveau monstre de la 9ème Génération.

Dans une vidéo postée sur YouTube le 14 octobre, The Pokémon Company a présenté Ampibidou, qui s’annonce déjà comme une véritable mascotte de Pokémon Écarlate et Violet.

Dans le trailer, on assiste à une présentation haute en couleur alors que Iono, une championne d’Arène de Paldea, fait monter la pression avant de dévoiler son Pokémon fétiche.

Lorsque Ampibidou apparait finalement, on ne peut que tomber sous le charme de cette bestiole au look incongru.

The Pokémon Company

Ampibidou est un Pokémon Électrik disposant de d’une tout nouveau Talent : Grecharge. Ce dernier lui permet de renforcer sa prochaine attaque Électrik lorsqu’il est attaqué.

Concernant le look, Ampibidou a tout d’une grenouille bipède et bedonnante aux premiers abords. Néanmoins, on comprend dans le trailer le ses gros yeux globuleux ne sont en fait que deux “bosses”, et que ses yeux sont en fait jaunes et situés juste au dessus de sa large bouche souriante.

Si les Pokémon de type Électrik sont souvent médiocres en PvP compétitif, il ne fait aucun doute que la mignonnerie d’Ampibidou suffira amplement pour que de nombreux dresseurs s’empressent de l’ajouter à leur équipe.