Pokémon Écarlate et Violet va-t-il avoir un un DLC ?

Le DLC reste un concept relativement nouveau pour la franchise Pokémon, si bien que de nombreux joueurs se demandent si du contenu supplémentaire va arriver dans Pokémon Écarlate et Violet.

En un rien de temps Pokémon Écarlate et Violet a explosé de nombreux records. Malgré les griefs des joueurs, ce nouvel opus a fait un véritable carton, se vendant à plus de 10 millions d’exemplaires en à peine 3 jours, un démarrage qui donne le tournis.

Mais à quoi peut-on s’attendre pour la suite ? Depuis sa sortie en novembre dernier les joueurs ont eu le temps de se familiariser avec Paldea et avec les singularités de Pokémon Écarlate et Violet et ils se demandent à présent ce qui est prévu pour la suite.

Épée et Bouclier ont été les premiers jeux à avoir droit à un DLC et de nombreux joueurs se demandent si Écarlate et Violet en auront un également. Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent.

Un DLC est-il prévu pour Pokémon Écarlate et Violet ?

Pour le moment, il n’y a eu aucune confirmation officielle de l’arrivée du DLC dans Pokémon Écarlate et Violet. Néanmoins, en dépit de ce silence, la plupart des joueurs gardent espoir étant donné qu’Épée et Bouclier a reçu un DLC en deux parties via un Pass d’extension.

Tout comme Pokémon Écarlate et Violet, Épée et Bouclier a été lancé en novembre, et le DLC a été annoncé lors d’un Nintendo Direct au mois de janvier. Bien qu’aucun Nintendo Direct ne soit prévu à l’heure actuelle, les joueurs attendent une annonce avec impatience.

D’autant que ce n’est pas les possibilités qui manquent pour apporter une avalanche de nouveaux contenus sur Écarlate et Violet. Les joueurs ont d’ailleurs déjà commencé à deviner ce qu’un éventuel DLC de Écarlate et Violet pourrait comporter.

Quels contenus pourrait apporter le DLC ?

Pour commencer, il y a plusieurs parties de la carte Paldea qui sont inaccessibles, ce qui n’a pas manqué de subjuguer les joueurs. Certains sont allés jusqu’à spéculer sur ce que ces zones pourraient dissimuler. Un joueur a suggéré que la portion nord-est de Paldea est en fait une version DLC de Kalos de Pokémon X & Y.

The Pokemon Company Certaines zones d’Écarlate et Violet sont inaccessibles.

En plus de potentielles nouvelles zones, il y a des livres intéressants dans la bibliothèque de l’Académie d’Écarlate et Violet qui mettent en lumière un Pokémon inconnu. Cet étrange Pokémon n’apparaît pas dans Pokémon Écarlate et Violet, mais sa description se trouve dans le jeu, ce qui pourrait laisser présager une apparition dans un futur DLC.

“Alors que j’étais séparé de l’équipe de recherche dans les profondeurs du cratère, j’ai trouvé une étrange… entité. Je ne sais pas s’il s’agissait d’un Pokémon, ou même d’un être vivant. Il portait une coquille avec des écailles, et brillait plus fort qu’une pierre précieuse. Vu dans son ensemble, il ressemblait à un disque mystérieux et brillant”, indique le livre.

The Pokemon Company Un nouveau Pokémon pourrait débarquer dans un futur DLC.

Quel serait le prix d’un DLC ?

Le prix attendu pour un DLC de Pokémon Écarlate et Violet serait d’environ 30 €. C’est le prix que les joueurs avaient payé pour le Pass d’extension d’Épée et Bouclier. Le Pass d’extension était en deux parties, déployées à quelques mois d’intervalle.