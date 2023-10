Les joueurs de Pokémon Go choqués par une tâche d’Étude un peu trop intime

The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go a trouvé un défi de Recherche sur le Terrain qui demandait au joueur de scanner son anatomie.

Bien que Pokémon Go soit adapté à tous les âges, parfois, les choses dans le jeu mobile peuvent prendre un tournant étrange.

Plus tôt cette année, un dresseur de Pokémon Go a trouvé une séquence d’animation de combat étrange qui pourrait être considérée comme inappropriée pour certains des plus jeunes joueurs du jeu.

Récemment, un joueur de Pokémon Go a trouvé une étrange tâche d’Étude de terrain qui, au premier coup d’œil, semble très NSFW (non approprié pour le travail).

Un dresseur de Pokémon Go trouve une tâche d’Étude de recherche NSFW

Un dresseur de Pokémon Go nommé “Woodland-wanderer24” sur Reddit a posté une capture d’écran en jeu d’une tâche de Recherche sur le Terrain dans le subreddit officiel de Go, que Niantic a demandé à l’individu de compléter.

Cependant, le nom de la tâche ne semble pas être très approprié.

La tâche de Recherche demandait au joueur de “Scan The Cock”, que l’on peut comprendre “Scanne la b*te” en français. Pour ceux qui se le demandent, l’auteur original a déclaré que The Cock est le nom d’un pub à proximité.

Il n’est pas rare que Niantic poste des défis de scan de lieu dans Pokémon Go, car les joueurs peuvent scanner les PokéStops et autres destinations via l’application. Mais celui-ci est évidemment très différent, étant donné le nom.

Et, sans grande surprise, plusieurs joueurs ont réagi et se sont moqués du nom de la quête.

Un joueur a déclaré sur le nom bizarre de la tâche, “Certaines personnes feront n’importe quoi pour un Poffin.” Bizarrement, un Poffin était la récompense pour cette tâche de Recherche Pokémon Go.

Un autre a ajouté sans détour, “Probablement la meilleure tâche de scan.”

Dans des nouvelles plus sérieuses de Pokémon Go, Niantic a publié le programme des Raids Obscurs pour le mois d’octobre. Electhor Obscur & Sulfura Obscur seront parmi les récompenses phares ce mois-ci.