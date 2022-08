De nouveaux Pokémon légendaires d’Écarlate et Violet auraient fuité

Alors que la sortie d’Écarlate et Violet approche à grands pas, de plus en plus d’informations remontent à la surface, à commencer par les Pokémon qui seront présents dans ces nouveaux opus.

À l’occasion du Pokémon Presents du 3 août, The Pokemon Company a levé le voile sur les prochains opus de la franchise, permettant aux dresseurs d’entrevoir ce qui les attend. Depuis la sortie du trailer, tout le monde ne parle plus que de Pokémon Écarlate et Violet et des multiples nouveautés qui ont été présentées.

Alors que la plupart des dresseurs étaient enthousiasmés par la présentation de la région de Paldea ainsi que par les nouvelles fonctionnalités introduites au niveau du gameplay, c’est de loin l’annonce des nouveaux Pokémon tels que Koraidon et Miraidon qui a retenu leur attention.

De nombreux Pokémon ont d’ores et déjà été confirmés, mais il semblerait que la communauté Pokémon ne soit pas au bout de ses surprises.

4 nouveaux Pokémon légendaires dans Écarlate et Violet ?

Selon de multiples fuites, il pourrait y avoir 4 autres Pokémon légendaires dans Écarlate et Violet, liés à la mythologie chinoise.

Le youtubeur RuffledRowlit a creusé le lien avec la mythologie chinoise en affirmant que le jeu comporterait “4 créatures maléfiques” légendaires, mais qui ne seraient pas nécessairement toutes de Type Dragon.

Ces Pokémon seraient les suivants :

Hundun, le Chaos

Taowu, l’Ignorance

Taotie, la Gloutonnerie

Qionqi, la Sournoiserie.

Le youtubeur est catégorique sur le lien avec la mythologie chinoise, et sur le concept qui les lie. S’il a bien précisé qu’il ne s’agissait que de pures spéculations, de nombreux internautes se sont manifestés arguant que c’était tout à fait possible que Pokémon Écarlate & Violet ait 4 dragons légendaires qui partagent un concept similaire.

Bien sûr, tant qu’aucune information officielle n’abonde en ce sens, ces théories sont à prendre avec des pincettes.