Comment obtenir Mewtwo dans Pokémon Go ?

Étant donné que Mewtwo est l’un des Pokémon les plus puissants de Pokémon Go, les dresseurs rêvent d’ajouter ce Pokémon Légendaire à leur Pokédex afin de tirer leur épingle du jeu par la suite dans les combats PvP et PvE. Voici tout ce qu’il faut savoir pour tenter de faire de ce rêve une réalité.

Alors que la scène compétitive de Pokémon Go est plus active que jamais, les dresseurs doivent s’efforcer d’attraper de puissants Pokémon et de les améliorer s’ils veulent remporter les tournois de la Ligue Combat Go et triompher des Raids. Bien qu’il y ait de nombreux Pokémon puissants dans Pokémon Go, il y en a peu qui arrivent au niveau de Mewtwo.

Capturer ce Pokémon Légendaire est le rêve de nombreux joueurs. Voici tout ce que vous devez savoir pour tenter d’y parvenir.

La meilleure façon d’ajouter Mewtwo à votre Pokédex est de parvenir à le vaincre lorsqu’il est le Boss de Raid dans les Raids 5 étoiles, mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

Vous devrez absolument vous associer avec d’autres dresseurs et utiliser vos meilleurs Pokémon de type Insecte, Spectre et Ténèbres, pour essayer de venir à bout du Pokémon de type Psy.

Il est préférable de tenter de relever un tel défi avec au moins trois à cinq joueurs de haut niveau, mais ce ne sera que la partie émergée de l’iceberg. Après il faudra utiliser de nombreuses baies et tenter de réaliser d’excellents lancers pour attraper le Pokémon.

Pouvez-vous échanger un Mewtwo ?

Oui, vous pouvez utiliser l’échange pour obtenir un Mewtwo dans Pokémon Go. Cependant, le coût de l’échange d’un Pokémon légendaire peut être exorbitant. La bonne nouvelle, c’est qu’il est moindre si la personne recevant le Mewtwo l’a déjà enregistré dans son Pokédex.

Voici la Poussière Étoile nécessaire pour échanger un Pokémon Légendaire dans Pokémon Go :

Niveaux d’amitié Poussière Étoile nécessaire pour échanger un Pokémon Légendaire déjà enregistré dans le Pokédex Poussière Étoile nécessaire pour échanger un nouveau Pokémon Légendaire Bon Ami 20 000 1 000 000 Grand Ami 16 000 800 000 Excellent Ami 1 600 80 000 Meilleur Ami 800 40 000

Si la chance est de votre côté, vous pourriez avoir une chance d’attraper la version chromatique de Mewtwo après l’avoir vaincu dans un Raid 5 étoiles. Vous le reconnaitrez facilement, un Mewtwo Shiny a une queue verte au lieu de violette.

Toutefois, il faut bien garder en tête que les Pokémon chromatiques ne garantissent pas de meilleurs IV ou attaques. Ils sont uniquement différents visuellement et sont prisés en raison de leur taux d’apparition extrêmement faible.

La bonne nouvelle, c’est que les Pokémon Légendaires chromatiques que vous rencontrez dans les Raids sont une capture garantie.

Pour l’heure, vous ne pouvez pas obtenir un Mewtwo Obscur car aucun des leaders de la Team Go Rocket ne l’a dans son équipe.

En 2021, Giovanni utilisait un Mewtwo et les joueurs devaient terminer une tâche spéciale pour affronter le leader de la Team Go Rocket et l’attraper. En mai 2023, un événement avait également ramené Mewtwo Obscur pour une durée limitée. Il ne serait guère étonnant qu’un autre événement le pousse à nouveau sous les feux des projecteurs dans les mois à venir.