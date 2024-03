Les créateurs de Palworld prévoient d’enrichir le système de construction du jeu

Les développeurs de Pocketpair ont confirmé sur le serveur Discord officiel du jeu qu’ils prévoient une « expansion assez importante du système de construction ».

L’enthousiasme entourant Palworld pourrait avoir commencé à s’essouffler, mais les développeurs Pocketpair ont confirmé qu’ils avaient encore de grands projets pour le jeu.

En répondant à une question sur le système de construction du jeu sur leur Discord, le community manager de Palworld a confirmé que l’équipe prévoyait une « expansion assez importante du système de construction ». Toutefois, il a conseillé aux joueurs de ne pas s’attendre à ce que cela soit inclus dans la prochaine mise à jour du jeu.

Les fans étaient excités d’entendre que les développeurs prévoyaient d’ajouter plus de contenu au système de construction du jeu. C’est quelque chose que de nombreux joueurs de la communauté avaient demandé par le passé.

« Peu importe le temps que ça prendra, tant que c’est fait finalement. » Était une réponse impatiente aux nouvelles sur Reddit. « En espérant des murs et des sols plus élégants et de véritables fenêtres au lieu de trous dans les murs. » a dit un autre.

Cependant, certains joueurs ont encouragé les développeurs à se concentrer d’abord sur l’optimisation, y compris les problèmes avec la version Xbox du jeu.

Les mises à jour précédentes de Palworld ont tenté de résoudre certains des problèmes rencontrés par les joueurs Xbox, y compris les problèmes de taille des fichiers de sauvegarde de données et les crashs des parties multijoueur. Mais certains fans affirment qu’ils rencontrent toujours des crashs fréquents et d’autres problèmes de gameplay.

Il n’y a pas encore d’annonce officielle sur la date d’arrivée de la prochaine mise à jour pour Palworld, mais elle devrait inclure le raid du boss Bellanoir et la mise à jour de gestion de base du jeu.

