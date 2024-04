Palworld confirme un nouveau mode de jeu pour l’été 2024

La mise à jour d’été de Palworld promet d’introduire l’Arène Pal, un mode PvP qui opposera les joueurs et leurs Pals à des joueurs rivaux.

Dès la sortie en accès anticipé de Palworld sur Steam et Xbox, les joueurs ont commencé à demander une offre compétitive. Les développeurs de Pocketpair n’ont pas pu promettre grand-chose mais ont insisté sur le fait que le potentiel mode PvP ne répéterait pas les mêmes erreurs commises par d’autres jeux de survie.

Une telle déclaration a été publiée sur le web plus tôt cette année, laissant la communauté dans le flou concernant les plans du studio. Cependant, l’attente pour en savoir plus pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps.

Lors de l’Initiative Triple-i, les développeurs de Palworld ont confirmé que la mise à jour d’été à venir introduirait un mode Joueurs contre Joueurs. Connu sous le nom d’Arène Pal, le mode compétitif permettra aux joueurs d’entraîner leurs Pals, puis de sauter dans un colisée avec eux pour affronter des rivaux en ligne.

Une courte bande-annonce a accompagné la nouvelle, comme on peut le voir dans la publication ci-dessous :

En plus de présenter ce qui ressemble à des combats 3 contre 3, la bande-annonce offre également un aperçu d’une nouvelle variante pour le Pal Quivern. Pocketpair n’a pas encore confirmé si d’autres créatures recevront des variantes supplémentaires.

Mais une note dans les notes de patch Steam pour la version 0.2.0.6 promettait que la mise à jour d’été introduirait des “aventures palpitantes sur une nouvelle île” habitée par des Pals jamais vus auparavant. En plus de ces ajouts et du PvP, la mise à jour d’été de Palworld introduira également de nouveaux bâtiments, des boss de tour et des armes.

Avec l’approche rapide des mois d’été, des informations plus concrètes pourraient être publiées dans les semaines à venir.