Comment obtenir facilement de l’Or dans Minecraft Legends

L’or est l’une des ressources les plus précieuses dans Minecraft Legends, ce qui rend difficile le déverrouillage de certaines créatures et structures. Voici comment obtenir rapidement de l’or dans Minecraft Legends.

Bien que vous ne l’utilisiez peut-être pas régulièrement dans la construction et l’invocation sur Minecraft Legends, l’or est extrêmement utile et facilitera grandement votre aventure, surtout si vous voulez débloquer certaines tours de défense puissantes.

Cependant, c’est une ressource très rare et de nombreux joueurs ont du mal à trouver tous les minerais dont ils ont besoin. Voici donccomment obtenir rapidement de l’or.

L’article continue après la publicité

Mojang | Blackbird interactive

L’or ne peut être trouvé que dans quelques endroits de Minecraft Legends et vous devrez souvent vous retrousser les manches pour l’obtenir. Voici quelques moyens d’obtenir rapidement de l’or dans Minecraft Legends.

Détruire les foreuses piglins

La première, et sans doute la meilleure façon, est de se rendre dans une base de piglins et de se concentrer sur leurs foreuses. Celles-ci contiendront généralement jusqu’à dix pièces d’or chacune, ce qui peut représenter un joli pactole si vous dénichez une grande base.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Elles devraient être relativement faciles à détruire avec les bonnes créatures et c’est la meilleure façon d’obtenir rapidement de l’or dans Minecraft Legends.

L’article continue après la publicité

Piller les coffres

L’autre moyen, si vous ne voulez pas détruire de vous frotter aux piglins, est de chercher des coffres disséminés dans le monde.

Les coffres en or, naturellement, contiendront de l’or et vous en donneront une quantité plus importante qu’à l’intérieur des bases. Cependant, vous aurez besoin d’une clé piglin pour y entrer, que vous pourrez trouver sur des boss ou des piglins errants dans le monde.