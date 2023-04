Guide des montures de Minecraft Legends : Liste, où les trouver, capacités

Minecraft Legends est un vaste monde ouvert où l’aventure vous attend à chaque pas. Mais vous ne serez pas seul, puisque les montures sont un élément essentiel pour vous aider à explorer ce monde.

Les montures sont essentielles dans Minecraft Legends. Elles peuvent vous aider à explorer, à combattre et même à sauver votre vie. Cela étant dit, choisir la meilleure monture pour vous n’est pas évident, d’autant plus qu’elles ont toutes des capacités différentes.

Voici donc un petit guide de toutes les montures de Minecraft Legends ainsi que des détails sur leurs capacités et où vous pouvez localiser ces créatures.

Toutes les montures de Minecraft Legends

Mojang | Blackbird interactive Seules quelques montures peuvent être trouvées dans Minecraft Legends.

Il y a actuellement quatre montures dans Minecraft Legends, chacune avec ses propres avantages. Les montures disponibles sont listées ci-dessous:

Cheval

Tigre Royal

Grand Bec

Scarabée Brillant

Minecraft Legends : Capacités de toutes les montures

Mojang | Blackbird interactive Le Tigre Royal est rapide mais manque d’endurance.

Chaque monture a sa propre capacité, la rendant utile pour certains aspects du jeu. Voici les capacités de chaque monture de Minecraft Legends pour que vous sachiez quand et comment utiliser au mieux vos animaux.

Capacité du cheval dans Minecraft Legends

Le cheval est votre monture standard et c’est la première que vous pourrez monter. Il n’a pas de compétences particulières pour vous aider au combat, mais il peut être utile pour l’exploration grâce à son sprint infini.

Capacité de Grand Bec dans Minecraft Legends

Les dégâts de chute sont ennuyeux, surtout si vous devez franchir les Jagged Peaks ou une grande base Piglin. Si cela est votre principale préoccupation, alors le Grand Bec est la monture qu’il vous faut. Il a la capacité de planer sur de longues distances, vous débarrassant ainsi du souci des dégâts de chute.

Capacité du Scarabée Brillant dans Minecraft Legends

Certains éléments de Minecraft Legends peuvent être un peu difficiles à atteindre, surtout lorsqu’un pont est inaccessible pas et que vous ne pouvez pas sauter assez haut. Si vous rencontrez ce problème, le Scarabée Brillant est une monture idéale. Il a la capacité de grimper aux murs et aux falaises, vous permettant de franchir les défenses des Piglins ou d’atteindre un nouvel endroit.

Capacité du Tigre Royal dans Minecraft Legends

Enfin, il y a le Tigre Royal, une excellente amélioration par rapport au cheval et idéal pour ceux qui souhaitent explorer le vaste monde de Minecraft Legends. Pour faire simple, le Tigre Royal est la monture la plus rapide du jeu et vous emmènera où vous voulez sans souci.

Où trouver les montures dans Minecraft Legends

Mojang | Blackbird interactive Le cheval est la première monture que vous obtenez, mais cela ne la rend pas mauvaise.

Étant donné que toutes les maps sont complètement différentes à chaque partie, il n’y a pas d’emplacement spécifique pour trouver chaque monture. Cependant, elles résident dans certaines régions, alors cherchez dans ces zones et vous trouverez rapidement un nouvel ami duveteux, à plumes ou à six pattes.

Monture Biome Cheval Obtenu dès le début du jeu. Big Beak Jagged Peaks Scarabée Brillant Jungle Tigre Royal Savane

Voilà, vous savez tout ce qu’il faut savoir sur les montures dans Minecraft Legends, ainsi que sur la manière de les obtenir.