Comment installer Optifine sur Minecraft ?

Vous êtes un inconditionnel de Minecraft et cherchez à optimiser votre expérience de jeu ? Optifine est alors LA solution. Ce mod incroyable va non seulement embellir la qualité visuelle, mais optimiser également les performances. Découvrez alors comment télécharger et installer ce petit bijou.

Optifine est sans conteste l’un des mods les plus prisés par les amateurs de Minecraft. En plus de permettre l’installation d’autres mods, de shaders, de packs de ressources, il introduit une multitude de fonctionnalités comme le zoom. Mais la magie ne s’arrête pas là puisque Optifine est également le meilleur ami des configurations moins puissantes, car il optimise le jeu, garantissant ainsi une expérience fluide et une amélioration notable des FPS.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Découvrez alors comment vous pouvez télécharger et installer Optifine sur Minecraft.

Inscrivez-vous pour accéder à cette fonctionnalité Mode Ad-lite | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Mojang / Microsoft Optifine permet aux joueurs d’obtenir des shaders et de rendre le jeu magnifique.

Comment télécharger Optifine pour Minecraft ?

Dirigez-vous vers le site officiel d’Optifine Une fois sur le site, allez vers l’onglet “Downloads” en haut de la page Cliquez sur la version d’Optifine correspondant à la dernière mise à jour de Minecraft Petite astuce : Si vous souhaitez essayer une version plus récente d’Optifine (mais encore en phase de test), cliquez sur “Preview versions” et téléchargez la dernière version disponible.

Avant de commencer, fermez le launcher Minecraft et le jeu lui-même Dirigez-vous vers le dossier “Téléchargements” de votre PC Vous y trouverez le fichier Optifine que vous venez de télécharger. Faites un clic droit sur ce fichier et choisissez “Ouvrir avec…” Sélectionnez “Java” Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Cliquez sur “Installer” puis “OK”. C’est bon, Optifine est installé sur votre Minecraft !

Et voilà, vous savez maintenant tout sur l’installation d’Optifine sur Minecraft.