Comment créer son propre skin sur Minecraft

Avoir son propre skin est toujours quelque chose d’agréable sur Minecraft. Découvrez donc comment vous pouvez créer le vôtre et le personnaliser.

Minecraft offre tellement de choix de personnalisation, des mods, mondes, structures, bases, et ainsi de suite. Mais lorsqu’il s’agit d’une véritable personnalisation, l’un des éléments du jeu les plus personnalisables est le skin de votre personnage.

Cependant, il peut parfois être difficile de savoir exactement comment créer son propre skin, le personnaliser et enfin l’intégrer sur Minecraft.

Alors afin de vous aider, nous vous avons concocté ce petit guide pratique.

Comment créer et modifier son skin Minecraft

Le moyen le plus simple et le plus fiable de créer un skin Minecraft est d’utiliser un éditeur en ligne. Il existe de nombreux éditeurs de skin Minecraft disponibles en ligne et hors ligne pour vous aider dans cette tâche.

Cependant, l’éditeur de skin Minecraft le plus populaire est celui de Skindex. Voyons donc comment il fonctionne.

The Skindex La page d’accueil du site Skindex comporte des skins de joueurs déjà créés.

Dès votre arrivée sur Skindex, vous pouvez tout d’abord voir des skins créés par d’autres joueurs et les modifier à votre convenance.

À l’inverse, si vous souhaitez partir d’une base vierge, alors vous allez devoir vous diriger vers l’option “Editor”.

Sur l’interface de l’éditeur, la barre latérale gauche comprend des outils comme le crayon, la gomme, le sélecteur de couleur, le pot de peinture, le zoom, etc. Sur le côté droit, vous trouverez une roue des couleurs. Vous pouvez également désactiver les parties du corps ou le contour du corps à partir de la barre latérale droite.

À partir de là, vous pouvez personnaliser votre skin comme vous le souhaitez.

Skindex Vous pouvez personnaliser votre skin comme vous le souhaitez sur la page d’éditeur de Skindex.

Comment intégrer son skin sur Minecraft

Une fois que vous avez terminé de créer votre skin personnalisé, vous pouvez cliquer sur le bouton “Download” en bas à droite pour obtenir le skin sous forme de fichier PNG.

Lancez ensuite votre jeu Minecraft et sélectionnez Skins dans le menu principal. Sélectionnez Parcourir skin. Dirigez-vous dans le dossier Téléchargements et sélectionnez le PNG de celui que vous venez de créer.

Et voilà, la prochaine fois que vous chargerez une partie sur Minecraft, votre personnage portera alors le nouveau skin que vous avez créé.