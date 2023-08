Comment définir un point d’apparition dans Minecraft ?

Le point d’apparition est l’un des aspects les plus incontournables de Minecraft. Cependant, son utilisation peut sembler assez complexe au début. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Lorsqu’un joueur fait ses premiers pas dans un monde Minecraft, sa progression au cours des premiers jours résulte souvent des conditions autour de ce point d’apparition. Par exemple, un joueur apparaissant dans un biome de forêt aura accès à plusieurs ressources importantes comme le bois, des mobs pour la nourriture et d’autres objets, ou peut-être même une structure importante comme un village ou un avant-poste de pillards.

Cependant, si le joueur apparaît sur un minuscule îlot au milieu de nulle part, se déplacer sur la carte (et donc progresser) sera beaucoup plus lent et assez frustrant.

Il est donc utile de savoir comment changer votre point d’apparition pour un emplacement plus pratique à atteindre, riche en ressources, ou même les deux. Voici la marche à suivre pour changer votre point d’apparition par défaut et en définir un nouveau à n’importe quel endroit dans Minecraft.

Les étapes pour définir ou changer votre point d’apparition dans Minecraft

Vous pouvez définir votre point d’apparition dans Minecraft en utilisant la commande “/setworldspawn”. Cela fonctionne également sur les serveurs en ligne. Voici comment cela fonctionne :

Lancez Minecraft.

Chargez votre monde solo ou créez-en un nouveau. Alternativement, vous pouvez rejoindre un serveur en ligne en utilisant son adresse IP.

Une fois que vous êtes apparu dans le monde, rendez-vous à l’endroit où vous préférez définir le point d’apparition.

Ouvrez la barre de commandes et tapez “/setworldspawn”.

Appuyez sur “Entrée”, et le point d’apparition du monde sera modifié pour correspondre exactement au bloc sur lequel vous vous tenez.

Si vous souhaitez apparaître toujours sur le même bloc et non dans un petit rayon d’apparition, tapez la commande “/gamerule spawnRadius 0”.