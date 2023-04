Toutes les couleurs de sabre laser dans Star Wars Jedi: Survivor

Vous vous demandez combien de couleurs de cristaux kyber sont disponibles pour modifier votre sabre laser dans Star Wars Jedi: Survivor ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Tout comme dans Fallen Order, l’un des plus grands plaisirs dans Survivor est la possibilité de créer votre propre sabre laser. Avec des dizaines de composants uniques à choisir, l’apparence de votre sabre laser dépend entièrement de vous.

Et parmi les options à votre disposition, il est notamment possible de changer la couleur de votre cristal kyber. En accédant à un établi et en naviguant dans les menus, une gamme de couleurs de sabre laser uniques est disponible.

L’article continue après la publicité

Alors si vous êtes curieux de savoir combien de couleurs sont proposées et comment vous pouvez ajouter plus d’options à la liste, voici tout ce que vous devez savoir.

Respawn Entertainment Cal Kestis peut équiper une large gamme de cristaux kyber pour changer la couleur de son propre sabre laser.

Toutes les couleurs de sabre laser disponibles dans Star Wars Jedi: Survivor

Au total, Star Wars Jedi: Survivor propose 10 couleurs de sabre laser. La grande majorité est disponible dès le début du jeu, vous permettant de choisir votre préférée dès le début. Cependant, d’autres couleurs peuvent être gagnées plus tard dans le jeu.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Du bleu et du vert traditionnels qui sont les plus courants chez les chevaliers Jedi, aux options plus rares comme le blanc et le violet, il y a beaucoup de choix dès le départ. Bien qu’une couleur bonus et une option supplémentaire vous attendent exclusivement dans le New Game Plus.

L’article continue après la publicité

Après avoir terminé l’histoire principale, vous pouvez immédiatement passer au New Game Plus afin de découvrir les deux options supplémentaires.

Mais sans plus attendre, voici un aperçu complet de toutes les couleurs de sabre laser disponibles dans Star Wars Jedi: Survivor :

Bleu

Respawn Entertainment

Vert

Respawn Entertainment

Violet

Respawn Entertainment

Jaune

Respawn Entertainment

Cyan

Respawn Entertainment

Magenta

Respawn Entertainment

Indigo

Respawn Entertainment

Orange

Respawn Entertainment

Blanc

Respawn Entertainment

Rouge (New Game Plus)

Respawn Entertainment

Mode fête (New Game Plus – cycle aléatoirement entre toutes les couleurs)

Avec 10 couleurs disponibles et une option bonus pour changer constamment de couleur en cours de route, le choix vous appartient quant à la direction que vous prendrez.