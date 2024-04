Test de Dragon’s Dogma 2 : Chronique d’une épopée fantastique

En apparence, Dragon’s Dogma 2 n’est “que” un RPG d’action fantasy en monde ouvert de Capcom. Mais, il cache en vérité quelque chose de plus profond. C’est un jeu qui doit être vécu pour être véritablement compris.

À chaque époque, un jeu émerge qui défie les attentes préconçues de son genre. Le Dragon’s Dogma de Capcom, lancé en 2012, visait à opérer cette rupture. Cependant, malgré ses ambitions, il n’a pas pleinement réussi, se retrouvant relégué au rang de classique culte avec une vision partiellement inachevée pour de nombreux joueurs. Cependant, douze ans plus tard, le directeur Hideaki Itsuno est de retour aux commandes pour livrer une vision audacieuse de ce que peut vraiment être un RPG med-fan.

Cherchant à renforcer les faiblesses du titre précédent, Dragon’s Dogma 2 réalise la promesse de l’original en créant une aventure fantastique profondément captivante qui vous force à penser différemment la manière d’aborder les quêtes, le combat, et bien plus encore.

Dragon’s Dogma 2 : Détails clés

Prix : 69,99 $ / 59,99 £ / 64,99 €

: 69,99 $ / 59,99 £ / 64,99 € Développeur : Capcom

: Capcom Date de sortie : 22 mars 2024

: 22 mars 2024 Plateformes : PS5, Xbox, PC

L’importance de la destinée

Capcom

Dans Dragon’s Dogma 2, le joueur incarne un Insurgé, un héros légendaire désigné une fois par génération avec pour destinée de vaincre un dragon ancien. Il se voit octroyé l’extraordinaire capacité de diriger une légion d’entités mystérieuses appelées Pions.

Au cœur de cette trame narrative, certaines factions tentent de vous déstabiliser ou refusent de vous se rallier à vous et à votre inéluctable destinée. Vous êtes donc entraîné dans une quête épique à travers les contrées de Vermund, Battahl, et autres lieux, pour accomplir votre quête : reprendre le trône.

Au fil de votre voyage, vous découvrirez diverses quêtes annexes de Dragon’s Dogma 2. Ces missions secondaires, initialement de faible importance, peuvent s’imbriquer avec d’autres quêtes connexes, évoluant ensemble de manière cohérente.

Un exemple marquant est une quête qui s’amorce par la simple demande d’argent d’un PNJ, pour finalement se transformer en une intrigue pouvant altérer le sort de nations entières. Cette trame se dévoile à travers diverses missions annexes interconnectées, toutes entièrement optionnelles, offrant plusieurs chemins à explorer.

Capcom

Même si le jeu oriente parfois le joueur vers certaines quêtes, il laisse souvent libre cours à votre jugement pour les accomplir selon vos préférences. Par exemple, j’ai remis un manuscrit sacré à un marchand, dont la lecture a entraîné des effets catastrophiques, me privant de ses services pour toujours.

Cependant, le jeu ne spécifie jamais explicitement qu’il ne faut pas lui confier l’ouvrage, suggérant subtilement que ce pourrait ne pas être la meilleure des idées. J’aurais pu choisir de lui fournir une copie falsifiée du livre, ce qui aurait gardé le PNJ dans l’ignorance et peut-être évité le pire.

Ainsi, Dragon’s Dogma 2 propose une aventure impitoyable qui incite le joueur à rechercher activement des indices laissés par d’autres PNJ, à comprendre le rôle de chaque quête dans l’histoire principale et à explorer les liens avec le contenu annexe. Bien que toutes les quêtes annexes ne soient pas profondément touchantes, elles constituent néanmoins un ensemble complexe et nuancé.

Dragon’s Dogma 2 possède également un sens de l’humour textuel qui se manifeste souvent de manière involontaire. Un échec dans la mission de sauver un enfant m’a valu une gifle de sa mère, avant qu’une suite tragique d’événements provoquée par mes pions ne mène à son décès accidentel.

Il est rare qu’un jeu place une telle confiance envers les joueurs, les incitant à respecter dès règles tacites qui peuvent pourtant être brisées, menant parfois à des situations inoubliables. L’investissement dans ces défis promet des récompenses conséquentes. Cependant, pour accéder à ces quêtes, il est nécessaire de s’immerger pleinement dans l’univers vaste de Dragon’s Dogma 2.

Test d’initiative

Dragon’s Dogma 2 sème son univers de villages isolés et de métropoles imposantes, enrichi d’une multitude de territoires à découvrir, de créatures à vaincre et de donjons à explorer. Avant de vous lancer, il est crucial de vous équiper en consommables de soin, en matériel de camping et en divers outils essentiels pour votre périple.

Une préparation insuffisante vous expose à de sévères danger. Vous aurez besoin de vous soigner pour survivre aux combats, d’huile pour que votre lanterne vous permettre de voir vos pieds dans la noirceurs nocturne, ou encore de camper pour récupérer les PV insoignables qu’i s’accumulent inévitablement au fil des affrontements.

Ces aventures, reliant des points d’intérêt majeurs, peuvent s’étirer sur plusieurs heures, mêlant exploration et combats exaltants, en particulier lors de l’apparition soudaine de créatures imposantes. Pour y survivre, il vous faudra autant compter sur votre équipement préparé avec soin que sur un groupe de Pions équilibré.

Au-delà de la Faille

Dragon’s Dogma 2 propose une expérience multijoueur asynchrone unique à travers le système de Pions. Dès le commencement de votre aventure, vous créez un Pion principal qui vous suit à chaque étape du voyage et peut être appelé dans les univers d’autres joueurs. Bien qu’un joueur ne rejoigne jamais directement votre équipe, ses Pions apportent avec eux des savoirs accumulés sur les quêtes achevées, des perspectives variées et des langages que votre équipe ne maîtrise peut-être pas.

Chaque Pion possède des talents, des préférences et un rôle spécifique, permettant d’enrôler des Pions compétents dans des domaines précis pour surmonter les obstacles ou pour enrichir les interactions. Les dialogues entre Pions, parfois absurdement drôles, ajoutent une couche de divertissement, avec certains échos humoristiques à des personnalités connues, tels que Matt Berry de la série What We Do in the Shadows. Leur bavardage, fréquent et parfois utile, enrichit l’aventure.

Votre Pion principal, Ronin dans mon cas, peut se révéler être un personnage audacieux et plein de panache, apportant non seulement son aide dans les combats mais aussi une compagnie narrative enrichissante. Cette interaction originale avec les Pions d’autres joueurs, y compris la possibilité de leur offrir un cadeau, insuffle un esprit de camaraderie et de stratégie partagée, même en l’absence d’un multijoueur direct.

La diversité des compétences de combat des Pions encourage à former un groupe harmonieux et adapté à chaque défi. Cette fonctionnalité, bien que non conventionnelle, s’avère être un aspect ludique et stratégique du jeu, renforçant l’immersion dans le monde que Capcom a méticuleusement construit. Alors, assemblez votre fraternité avec sagesse.

Maîtrise des armes

Dans Dragon’s Dogma 2, dix Classes sont à votre disposition, allant des guerriers robustes aux sorciers maîtrisant la magie, jusqu’à des combattants utilisant l’illusion comme arme grâce à l’encens. L’approche du combat s’inspire de jeux d’action tels que Devil May Cry et Monster Hunter, privilégiant l’équilibre et la synergie de l’équipe sur la précision de l’esquive ou l’abus d’une attaque unique.

Capcom Nous ne savons pas encore si Dragon’s Dogma 2 recevra un DLC à l’avenir.

La présence de « Maîtres » disséminés à travers le monde, prêts à dévoiler les techniques ultimes de chaque classe, enrichit l’expérience de jeu, bien que certaines classes se distinguent plus que d’autres. Par exemple, le Chevalier-Mage offre non seulement un bouclier protecteur au groupe mais aussi des capacités de mouvement avancées, tandis que l’invocation d’une pluie de météores par le sorcier est un spectacle à ne pas manquer.

Bien que Dragon’s Dogma 2 n’atteigne pas le niveau de technicité de Devil May Cry ou Monster Hunter, sa profondeur, sa satisfaction de jeu et l’accès à de nouvelles compétences avec la progression assurent une expérience ludique riche. Contrairement au rythme mesuré des jeux « soulslike », Dragon’s Dogma 2 propose une action rapide et tumultueuse, menant à des affrontements mémorables contre de redoutables adversaires.

Une bataille remarquable contre un Griffon, où je me suis retrouvé à chevaucher l’animal jusqu’à son nid, illustre cette dynamique. Bien que séparé de mes Pions et finalement vaincu, cette épreuve m’a révélé l’existence d’un nid abritant un objet rare, ouvrant la voie à un nouveau point de voyage rapide.

Rien n’est gratuit

La traversée du monde dans Dragon’s Dogma 2 représente un aspect crucial de sa conception. Les distances importantes entre villes et cités, ainsi que la rareté et le coût élevé des moyens de transport rapide, tels que les Transpierres et Portacristaux, vous poussent à une immersion plus profonde dans son univers, loin de la navigation automatisée point par point typique de nombreux jeux.

Capcom

De même, les chars à bœufs, disponibles contre une modique somme, desservent plusieurs lieux clés, tout comme le réseau de téléphériques qui relie diverses régions. Ces options, bien qu’accélérant vos déplacements, maintiennent le voyage rapide comme un luxe onéreux.

Cette conception incite à embrasser pleinement la vision artistique et la complexité de Dragon’s Dogma 2. Loin de se contenter de récompenses immédiates après chaque quête, le jeu encourage à prendre son temps, à explorer davantage et à accumuler des missions avant de se diriger vers une nouvelle destination. Cette délicatesse d’équilibre peut s’avérer ardue pour certains, témoignant de la rigueur du monde ouvert proposé.

En se réappropriant ainsi ses propres règles et sa logique, Dragon’s Dogma 2 ne cherche pas à être perçu comme dédaignant ses joueurs. Au contraire, il pose un défi, exigeant de la considération et du respect pour sa structure et son environnement. C’est une invitation à une aventure réfléchie et engagée, où chaque décision de voyage compte.

Audacieux, sans compromis et magnifique

Dragon’s Dogma 2 établit une référence dans l’univers des jeux d’aventure fantastiques grâce à ses mécaniques avancées d’interaction avec les PNJ, ses quêtes immersives, son système de combat dynamique et son design de monde ouvert. Cette alchimie donne naissance à une aventure à la fois mystérieuse et captivante, offrant une expérience que peu de titres peuvent espérer égaler.

Capcom

Le jeu transcende les normes et les attentes habituelles, créant des instants inoubliables lorsque ses éléments de gameplay se conjuguent de façon remarquable. L’exemple le plus frappant est peut-être cette incursion périlleuse en territoire inexploré, qui a vu mon escouade anéantie et moi-même en fuite, luttant pour survivre pendant des jours avant d’atteindre finalement un refuge. Là, j’ai découvert des éléments narratifs supplémentaires à explorer, ainsi que l’accès à des équipements avancés, normalement hors de portée en début de jeu.

L’esthétique de Dragon’s Dogma 2, inspirée des couvertures de romans fantastiques d’artistes renommés tels que Michael Whelan et Jun Suemi, confère au jeu une beauté saisissante. Néanmoins, cette splendeur visuelle ne masque pas entièrement les quelques faiblesses techniques rencontrées, même sur des configurations PC de pointe.

Le Verdict – 5/5

Dragon’s Dogma 2 s’impose avec audace dans l’univers des jeux en monde ouvert, remettant en question les normes et attentes traditionnelles. Cette aventure ambitieuse se révèle aussi enrichissante que profonde. et j’ai encore l’impression à peine d’avoir effleuré la surface de ce qui est proposé.

Le jeu impose un défi exigeant, poussant les joueurs à adhérer à ses principes et ses règles. Réussissez, et vous serez récompensé par une expérience RPG fantastique parmi les plus immersives à ce jour. Dragon’s Dogma 2 est véritablement un tour de force, un jeu essentiel qui ne se contente pas de solliciter votre estime, mais la commande véritablement.

Jeu testé sur PC.