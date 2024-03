Les microtransactions de Helldivers 2, un exemple à suivre selon les joueurs

Helldivers 2 est de loin l’un des jeux les plus populaires du moment. Les joueurs adorent ce tout nouveau titre et font maintenant l’éloge d’Arrowhead pour avoir établi les futurs standards pour les microtransactions.

Helldivers 2 est un jeu incroyable qui a pris d’assaut le marché du service en direct. C’est l’un des titres les plus populaires sur Steam, avec plus de 300 000 joueurs concurrents quotidiennement.

Cependant, en plus d’une boucle de gameplay amusante et captivante, les joueurs sont également ravis de la manière dont les développeurs ont géré les microtransactions. En fait, ils l’aiment tellement qu’ils sont prêts à dépenser de l’argent pour acheter des choses dans la boutique.

La discussion sur le sujet a été initiée par un utilisateur Reddit qui voulait faire l’éloge d’Arrowhead pour avoir rendu les crédits cultivables dans le jeu. Ils ont également précisé que les crédits peuvent être utilisés pour acheter des armures et que le montant minimum que vous pouvez dépenser est de 2$.

Il existe diverses manières de chasser les ressources dans Helldivers 2, et vous pouvez trouver des crédits en complétant des missions dans des coffres-forts et des sondes écrasées. Le joueur estime que d’autres entreprises auraient verrouillé le système de crédits et qu’Arrowhead mérite d’être reconnu pour ne pas l’avoir fait.

D’autres joueurs ont commenté qu’ils ressentent la même chose et sont très satisfaits de la manière dont les microtransactions sont gérées par Helldivers 2 en général. Un tel joueur a ajouté : “Arrowhead fait un travail phénoménal avec les Super Crédits, le Super Store et les Warbonds.”

Un autre utilisateur a ajouté : “Pour moi, c’est une sorte de paradoxe. Si une entreprise essaie de me soutirer de l’argent, alors je ne les paie pas, mais ici, j’ai acheté un pack complet de crédits à quelques reprises juste pour soutenir les développeurs.”

Un joueur a également déclaré : “Si vous appréciez le système, ce que je fais beaucoup, soutenez-les en achetant quelques dollars de crédits !”

“Je prévois en fait d’acheter le nouveau passe avec de l’argent, même si j’en ai assez pour acheter 3 passes maintenant, je suis prêt à leur donner de l’argent pour être d’excellents sportifs”, a révélé un autre fan, montrant à quel point des microtransactions similaires et la transparence peuvent être bénéfiques pour le jeu lui-même.

Il est clair que les joueurs sont extrêmement satisfaits de la manière dont Arrowhead a géré les choses jusqu’à présent. Ils estiment que Helldivers 2 ne crée pas de FOMO (Fear Or Missing Out, peur de manquer) pour les joueurs, ce qui les encourage à soutenir encore plus le jeu.

