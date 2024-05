Dans Gray Zone Warfare, extraire est le seul moyen de ramener votre butin en toute sécurité à la base, voici donc les meilleurs itinéraires d’extraction dans Gray Zone Warfare.

Dans Gray Zone Warfare, les joueurs se retrouveront souvent à transporter beaucoup de butin en complétant des tâches qui leur demandent de récupérer des objets. Pour ramener ces objets précieux à la base, ils doivent connaître tous les itinéraires d’extraction qu’ils peuvent emprunter.

Voici donc les meilleurs itinéraires d’Extraction à suivre dans chaque zone de la carte de Gray Zone Warfare.

Comment fonctionne l’extraction dans Gray Zone Warfare

Pour s’extraire dans Gray Zone Warfare, les joueurs doivent ouvrir leurs cartes en appuyant sur Échap et l’onglet Carte, puis faire un clic droit sur la Zone d’Atterrissage (LZ) pour demander une extraction et appeler un hélicoptère.

Les joueurs recevront une indication vocale du pilote de l’hélicoptère pour leur dire quand et où il arrivera. Généralement, le point d’extraction le plus proche sera votre Zone d’Atterrissage la plus proche.

Le meilleur itinéraire d’extraction à Nam Thaven

Dans Gray Zone Warfare, le meilleur itinéraire d’extraction commence à Bravo 1 et se termine à Bravo 3. Ainsi, vous pouvez fouiller de fond en comble Nam Thaven tranquillement, car c’est l’itinéraire d’extraction le plus sûr dans cette zone. Les arbres touffus à environ 50 mètres de la zone d’atterrissage de l’hélicoptère offrent une couverture parfaite pour éviter d’être ciblé par un sniper, et il y a relativement peu d’ennemis dans la zone.

Le seul point de spawn que vous devriez veiller à nettoyer avant de commencer une évacuation est la cabane située au sud-est de Bravo 3.

Le meilleur itinéraire d’extraction à Kiu Vonsang

Dans Gray Zone Warfare, le meilleur itinéraire d’extraction commence par la zone d’atterrissage Charlie 2 et se termine à Charlie 1.

Les joueurs doivent se déplacer au nord-ouest depuis la Zone d’atterrissage (LZ), puis commencer à fouiller et à se déplacer vers le nord en direction de Charlie 1. Cela vous permettra d’éviter les potentiels campeurs. Des arbres feuillus sont situés à environ 35 mètres de la LZ de l’hélicoptère, vous pouvez donc vous y abriter en attendant son arrivée.

MADFINGER GAMES Un hélicoptère met entre 1 et 3 minutes pour arriver à la Zone d’Atterrissage, alors écoutez les indications du pilote.

Le meilleur itinéraire d’extraction à Tiger Bay

Dans la zone de Tiger Bay de Gray Zone Warfare, le meilleur itinéraire d’extraction commence à Juliet 2 et se termine à India 2. C’est une LZ où vous pouvez commencer à courir pour vous abriter dans la jungle à côté, puis vous déplacer vers le nord en direction de la zone de Tiger Bay, en retournant toute la zone sur votre chemin.

Utilisez la jungle au nord des docks pour vous abriter, de cette façon, vous serez à l’abri des snipers et de la plupart des ennemis qui rôdent dans la zone. De là, déplacez-vous vers l’ouest en longeant la jungle vers India 2 (Zone d’Atterrissage de Ban Pa), de cette façon, vous pouvez éviter d’être détecté par les campeurs, d’autres escouades et la plupart des ennemis sur la côte.

Le meilleur itinéraire d’extraction à Fort Narith

Dans la zone de Fort Narith de Gray Zone Warfare, le meilleur itinéraire d’extraction commence à Delta 3 et se termine à Delta 3. Vous devriez atterrir à Delta 3, vous déplacer vers l’ouest à partir de là, en utilisant les arbres comme couverture, fouiller les bâtiments dans la zone centrale, puis revenir à Delta 3 pour l’extraction.

Évitez Delta 1 et Delta 2, car ce sont les terrains de chasse privilégiés pour les snipers, et les zones entourant les champs de riz sont infestées d’ennemis.

Le meilleur itinéraire d’extraction à Hunter’s Paradise

Le meilleur itinéraire d’extraction dans la zone de Hunter’s Paradise commence et se termine à Foxtrot 2. Fouillez et pillez la zone de stockage d’armes, mais soyez prudent car de nombreux ennemis sont présents autour de cette zone. Puis revenez à Foxtrot 2 pour l’extraction.

MADFINGER GAMES La zone autour de Foxtrot 1 dans Hunter’s Paradise peut être extrêmement dangereuse.

Évitez Foxtrot 1 à tout prix, car les campeurs aiment rester près d’une formation rocheuse qui a une vue dégagée sur la LZ, et cette zone offre peu de couverture pour éviter d’être pris en embuscade.

Le meilleur itinéraire d’extraction à Midnight Sapphire

Le meilleur itinéraire d’extraction dans la zone de Midnight Sapphire de Gray Zone Warfare commence à Hotel 1 et se termine à Golf 1 de la zone de Pha Lang. C’est l’une des zones les plus dangereuses du jeu, avec de nombreuses patrouilles de PNJs ennemis, et en raison de la quantité de butin, elle est souvent contrôlée par des joueurs agressifs cherchant à faire un profit rapide.

Fouillez autour de la zone de Hotel 1, près du rivage du lac, et revenez à la jungle vers le nord-est, puis déplacez-vous vers le sud-est vers Golf 1 pour éviter d’être pris dans la Killzone.

Le meilleur itinéraire d’extraction à Pha Lang Airfield

Le meilleur itinéraire d’extraction de la zone de Pha Lang Airfield dans Gray Zone Warfare commence à Hotel 2, de la zone de Midnight Sapphire, et se termine à Golf 2. Vous devriez éviter l’itinéraire de fouille qui commence à Golf 1, car de nombreux joueurs débordant de butins venant de Midnight Sapphire seront en attente d’extraction dans cette zone.

Prenez donc l’autre chemin en partant de Hotel 2 et en descendant dans la jungle en dessous de la LZ. Ensuite, déplacez-vous sous la rangée d’arbres qui vous offrira une couverture et vous permettra d’atteindre la zone à butin de l’aérodrome.

Mais soyez prudent sur la piste d’atterrissage de l’aérodrome, car elle offre peu de couverture et vous serez des cibles faciles si vous mettez trop de temps à la traverser. Une fois votre itinéraire terminé, rendez-vous à Golf 2 pour l’extraction, et attendez l’hélicoptère derrière les arbres.

Le meilleur itinéraire d’extraction à Pua Lang

Le meilleur itinéraire d’extraction dans la zone de Pua Lang de Gray Zone Warfare commence à Alpha 1 et se termine à Alpha 1. La zone de départ de la faction Lamang Recovery Initiative est toujours pleine de joueurs agressifs, il est donc préférable de rester dans la zone dans la partie nord-ouest de Pua Lang.

Fouillez les bâtiments près de la forêt, puis revenez à travers la ligne d’arbres vers Alpha 1. Méfiez-vous des cabanes près du côté sud-ouest des champs de riz, car ce sont les repaires préférés des snipers.

MADFINGER GAMES Vous et votre escouade aurez plus de chances de réussir l’extraction si vous restez ensemble.

Le meilleur itinéraire d’extraction à Ban Pa

Le meilleur itinéraire d’extraction dans la zone de Ban Pa de Gray Zone Warfare est l’une des parties les plus dangereuses de Lamang, et son meilleur itinéraire d’extraction commence à India 1 et se termine à India 2. Lorsque vous atterrissez à India 1, vous pourriez être les victimes de snipers ou d’escouades d’ennemis, alors suivez la route de retraite de l’hélicoptère vers la ligne d’arbres. Là, abritez-vous et continuez à travers la jungle, car il y a des patrouilles ennemies à proximité.

Fouillez la zone et utilisez les chemins de traverse, ne restez jamais sur la route principale, car c’est la zone de conflit la plus dure et elle n’a pas grand intérêt. Au lieu de cela, fouillez les bâtiments du côté nord pour de l’argent et des armes, puis planifiez soigneusement votre sortie vers India 2. Appelez l’hélicoptère à l’avance, et courez vers l’extraction seulement quand il est en vue.

Les meilleurs itinéraires d’extraction à Sawmill, Blue Lagoon, & YBL-1

Il est important de noter que les zones de Sawmill, Blue Lagoon, et YBL-1 n’ont qu’un seul itinéraire d’extraction, du point 1 au point 2. Ne faites jamais l’inverse, puisque la plupart du butin, des tâches et des ennemis sont concentrés près du point 1 de ces zones, et les joueurs ont tendance à suivre cet itinéraire.

De cette manière, vous éviterez des rencontres risquées avec des escouades égarées, et vous pouvez vous échapper rapidement et extraire en suivant les chemins secondaires au lieu de vous exposer aux risques sur le chemin principal.

Et voilà tout ce qu’il vous faut savoir sur les meilleurs itinéraires d’extraction dans Gray Zone Warfare.

Pour plus de guides et de conseils professionnels pour ce jeu, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.