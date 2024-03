Les joueurs de Helldivers 2 demandent de ne plus utiliser ce Stratagème pour certaines missions

Helldivers 2 a récemment introduit la mission de Contrôle des Terminides et les joueurs rencontrent des difficultés avec celle-ci. De ce fait, les joueurs demandent à arrêter d’utiliser un Stratagème clé qui peut conduire à l’échec de la mission dans Helldivers 2.

Helldivers 2 est l’un des jeux les plus populaires du moment et son nombre de joueurs ne cesse d’augmenter. Cela amène donc à avoir des joueurs qui manquent souvent de connaissances sur la manière de gérer les missions.

La toute nouvelle mission du Système de Contrôle des Terminides est assez difficile et les joueurs se sont plaints que jouer avec des inconnus peut être un défi. Le plus gros problème auquel les fans sont confrontés est que le Mortier normal endommage beaucoup trop les Silos, ce qui entraîne des problèmes pour compléter les missions.

Les joueurs de Helldivers 2 demandent l’arrêt de l’utilisation des Mortiers dans la mission de Contrôle des Terminides

La discussion autour du sujet a été initiée par l’utilisateur Reddit Flash117x. Il a affirmé que les joueurs devraient arrêter d’utiliser les mortiers. « Les gars, vous endommagez les silos. Vous ne vous en rendez pas compte ? »

Il a ensuite continué : « De plus, les bombes à fragmentation à côté du silo sont très contre-productives. Cette mission est l’une des missions les plus faciles du jeu et je le sais parce que j’y ai beaucoup joué. Mais on réussit ou on échoue à cause des coéquipiers. C’est la seule raison pour laquelle cette mission est si difficile ».

Enfin, il a déclaré : « Avez-vous une équipe pleine de bombes à fragmentation, de mortiers ou d’autres Stratagèmes qui tuent l’équipe ? Vous savez exactement qu’après 30 minutes, vous pouvez quitter le groupe parce que ça ne fonctionnera plus ». Il a fait une dernière suggestion : « Utilisez le Mortier EMS et la Tour Tesla (lancez la Tour Tesla suffisamment loin du silo) et vous vous faciliterez la vie ».

D’autres joueurs ont rejoint la conversation et pensaient la même chose. Un utilisateur a mentionné « le mortier Sentinelle, en revanche, reste de catégorie S+ dans presque toutes les missions ». Un autre commentateur a ajouté : « Dans chacune de ces missions, tout le monde se charge d’aigles et d’explosifs ».

Arrowhead Game Studios / YT: xD3viLz

Un joueur a répondu au commentaire mentionné ci-dessus et a déclaré : « J’ai eu quelqu’un qui en a placé un au milieu de la plateforme pendant une mission d’élimination. S’attendait-il à ce que tout le monde aille se cacher dans un coin ? » Enfin, un des utilisateurs a affirmé : « Les gens ont vraiment du mal avec ce type de mission pour une raison inconnu malgré le fait qu’elle soit très simple ».

Par conséquent, il semble que la difficulté de ces missions tourne autour des joueurs de Helldivers 2 utilisant les mauvais équipements. La plupart sont autodestructeurs, conduisant à l’échec de la mission malgré qu’elle soit facile et directe.

