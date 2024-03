Acheter une maison dans Dragon’s Dogma 2 peut s’avérer être une entreprise très rentable, mais cela a un coût. Voici donc comment procéder.

Tout comme dans d’autres jeux tels que Skyrim et autres RPG en monde ouvert, il est possible de devenir propriétaire dans Dragon’s Dogma 2 en achetant une maison dans différentes villes. Evidemment, cela a un certain coût, et certains joueurs pourraient hésiter à dépenser autant pour acheter une maison dans Dragon’s Dogma 2. Mais tout comme acheter une maison dans la vie réelle, la propriété dans ce monde fantastique peut être un investissement qui en vaut la peine.

L’opportunité d’acheter une maison se présentera à mesure que vous progressez dans l’histoire et il y aura des maisons à acheter à Vernworth et à Bakbattahl. Voici donc comment acheter une maison dans Dragon’s Dogma 2, les avantages à le faire, et combien cela vous en coûtera. Nous explorerons également la possibilité, et ses conséquences, de ne pas acheter de maison dans le jeu.

Capcom Acheter une maison dans Dragon’s Dogma 2 peut s’avérer utile après une longue journée de voyage.

Devriez-vous acheter une maison dans Dragon’s Dogma 2 ?

Tout comme dans la vie réelle, acheter une maison dans Dragon’s Dogma 2 ne sera pas pour tout le monde. Nous avons souvent trouvé plus facile et moins cher de camper dans la première partie du jeu. Cependant, à mesure que l’histoire avance, avoir un chez-soi pour se reposer et stocker des objets s’est avéré indispensable.

Bien que débourser plus de 20 000 or ou 30 000 or soit une grosse dépense dans Dragon’s Dogma 2, si vous considérez que vous devez dépenser 2000 or par nuit à l’auberge, cela devient rapidement un investissement intelligent. Sur le long terme, vous économiserez beaucoup d’argent. Aussi, une fois que vous aurez dormi dans votre maison environ 10 fois, vous aurez déjà récupéré votre investissement.

Une fois cet argent dépensé, vous devenez donc le propriétaire de la maison. Vous pouvez alors vous y reposer et soigner votre équipe gratuitement. Vous pouvez également stocker plus d’objets et personnaliser l’endroit. Nous irions jusqu’à dire que vous devriez envisager d’acheter une maison dans chaque ville où l’option est possible dans Dragon’s Dogma 2.

En vous promenant à Vernworth, la première grande ville du jeu, vous finirez par rencontrer un PNJ nommé Mildred. Elle s’adressera automatiquement à vous alors pas besoin d’accoster tous les PNJ que vous croisez.

Lui parler lancera une quête appelée Un bon petit chez soi où elle vous laissera séjourner dans sa maison pendant une semaine gratuitement. Elle a essentiellement besoin d’un gardien, et c’est un excellent moyen d’obtenir un lit gratuit pendant une semaine de temps de jeu.

Une fois que Mildred de retour, elle vous dira qu’elle quitte Vernworth et propose de vous vendre sa maison pour 20 000 or. Vous n’avez pas besoin de dire oui tout de suite. Vous pouvez donc partir et économiser votre argent. Cependant, une fois que vous revenez chez Mildred et acceptez son offre, vous serez un fier propriétaire.

Capcom Camper dans Dragon’s Dogma permet de se soigner lorsque l’on est loin de sa maison.

À Bakbattahl, vous trouverez une maison à vendre, mais qui n’offre pas une semaine de séjour gratuit. Cependant, c’est aussi une assez bonne affaire. Pour obtenir cette maison, parlez à un PNJ appelé Adrea dans la partie ouest du Secteur Résidentiel de la ville.

Adrea vous vendra la maison pour 30 000 or. Si vous avez l’argent sur vous, nous vous recommandons de le faire, mais si vous avez besoin de partir et d’accumuler votre richesse, alors Adrea attendra votre retour.

Avoir une maison dans les deux villes sera d’une grande aide et vous économiserez de l’argent sur les kits de camping et les nuits ridiculement chères à l’auberge.

Acheter une maison de noble à Vernworth

À l’approche de la fin du jeu, vous pourriez vous retrouver avec plus de richesses que vous ne savez quoi en faire.

Si vous explorez le centre du Quartier des Nobles de Vernworth, vous trouverez un PNJ nommé Salvatore qui vend son impressionnante demeure pour 200 000 or. Bien sûr, c’est beaucoup d’argent, mais c’est une maison digne d’un Insurgé.

Il vous faudra certainement longtemps avant d’avoir autant d’argent. Pas d’inquiétudes, cet achat est totalement inutile, mais destiné à ceux qui ont de l’argent à dépenser. Nous recommandons donc cette option pour ceux qui peuvent se le permettre.

Retrouvez tous nos guides et actualités Dragon’s Dogma 2 dans la section Jeux vidéo de notre site.