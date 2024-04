Codes Township (avril 2024) : Billets gratuits & pièces d’or

Construisez la ville de vos rêves avec notre liste de codes actifs pour Township, offrant de l’argent et bien plus encore. Voici tous les codes disponibles en avril 2024.

Vous aimez les jeux de ferme et de construction de ville pour vous détendre et passer votre temps libre ? Si oui, alors Township de Playrix est fait pour vous. De la plantation de cultures essentielles comme le blé à la construction de parcs et de gratte-ciels, ce jeu a tout pour plaire.

Cependant, vous avez besoin de pièces d’or et d’argent pour bâtir des bâtiments et accélérer les processus de construction.

Alors pour vous donner un petit coup de pouce, voici tous les codes de Township offrant de l’argent, des pièces d’or, et plus encore. Alors, saisissez vos cadeaux et transformez votre petite ville en une civilisation moderne.

Avant de récupérer toutes vos récompenses, découvrez également les codes de jeux mobiles populaires comme NBA 2K Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Ace Racer ou encore Rise of Kingdoms.

Sommaire

PLAYRIX

Codes actifs de Township (avril 2024)

Il n’y a aucun code actif pour Township en ce moment. Mais nous mettrons à jour cette liste dès que de nouveaux codes seront disponibles.

Comment utiliser un code dans Township ?

Pour utiliser un code dans Township, suivez simplement ces étapes :

Lancez le jeu sur l’appareil de votre choix. Appuyez sur l’icône de l’engrenage des paramètres dans le coin supérieur gauche de l’écran. Cliquez sur le bouton “Entrer le code promotionnel”. Collez votre code dans la case et appuyez sur Confirmer pour obtenir vos récompenses.

Liste des codes expirés

GROWCROPS

Jingle-Bells

MINE

TOWNSHIPLOVE

TOWNSHIPFUN

WENDYHLADKY

TOWNSHIPBYPLAYRIX

CROPS

FREEBONUS2023

FREEGIFT2023

TOWNSHIPGIFT

TOWNSHIPAPRILFOOLS

À quoi servent les codes de Township ?

Les codes de Township offrent des récompenses en jeu comme des billets, des pièces d’or et plus encore pour vous aider à construire votre ville plus rapidement. Les développeurs publient souvent des codes lors de nouveaux événements, alors assurez-vous de revenir régulièrement ici pour ne rien manquer.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les codes de Township pour avril 2024.