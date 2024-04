Les développeurs de Helldivers 2 abordent les demandes d’équipes élargies

Un développeur de Helldivers 2 a expliqué pourquoi les demandes pour augmenter la taille des escouades pourraient ne pas être réalisables dans l’état actuel du jeu.

Comme de nombreux autres jeux coopératifs en ligne, Helldivers 2 permet aux joueurs de former des escouades avec jusqu’à quatre coéquipiers. Quatre joueurs semblent être le nombre idéal étant donné les ennemis auxquels les Divers doivent faire face dans leur combat pour la Super-Terre.

Tenter de relever des objectifs plus difficiles avec seulement un ou deux joueurs peut s’avérer compliqué, et ce n’est pas plus simple avec des groupes de trois.

Naturellement, de nombreux joueurs ne peuvent s’empêcher de se demander si le développeur Arrowhead envisagerait un jour d’assigner plus de quatre joueurs à une seule mission. Le community manager, Thomas ‘Twinbeard’ Petersson, a exprimé des doutes sur la possibilité d’avoir des escouades de plus de quatre personnes à l’avenir.

Dans une discussion sur Discord (via PCGamesN), Twinbeard a répondu “Je ne sais pas” aux questions sur la possibilité d’augmenter la taille des escouades dans Helldivers 2. Le développeur a indiqué que la mise en œuvre d’un tel changement nécessiterait beaucoup d’efforts ; ainsi, même si la taille des escouades devait augmenter, cela ne se produirait pas de sitôt.

Son commentaire complet est le suivant : “La réponse courte est que je ne sais pas. Je sais que si nous empruntons cette voie, cela nécessiterait beaucoup de travail. Si cela devient une réalité (ce dont je ne suis pas du tout sûr), ce sera dans un futur lointain.”

Helldivers 2 est déjà chaotique avec quatre joueurs sur une carte. Un petit groupe de Divers appelant des frappes orbitales, installant des tourelles et tirant de manière chaotique sur tout ce qui bouge ne peut que devenir plus intense en ajoutant plus d’utilisateurs. Cela est particulièrement vrai lorsque l’on considère la fonctionnalité de tir allié du jeu.

Si Arrowhead augmente la taille des équipes, l’équilibre déjà délicat du jeu nécessitera encore plus de réglages.