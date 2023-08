Le vice-président de l’écriture de Rockstar quitte le studio avant l’annonce de GTA 6

Michael Unsworth, le vice-président de l’écriture de chez Rockstar Games, a quitté le studio avant l’annonce officielle de Grand Theft Auto 6.

Malgré le succès phénoménal de Grand Theft Auto 5, souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, les fans espèrent que le prochain opus de la franchise sera encore plus grandiose et amélioré sous tous les aspects possibles.

Alors que cela fait presque une décennie depuis la sortie officielle de son prédécesseur, les fans attendent impatiemment une annonce ou, au moins, un teaser de Grand Theft Auto 6.

Pourtant, au lieu des nouvelles tant attendues, Michael Unsworth, le vice-président de l’écriture de Rockstar Games a annoncé son départ de l’entreprise.

Le vice-président de l’écriture de Rockstar Games quitte la société

Après avoir rejoint le studio en 2007, Michael Unsworth a passé plus de 16 ans chez Rockstar Games en tant que chef créatif, travaillant sur “certains des jeux vidéo les plus acclamés par la critique et commercialement réussis de tous les temps”, selon son profil LinkedIn.

Autrefois, sa section d’expérience professionnelle sur LinkedIn indiquait qu’il avait travaillé chez Rockstar de 2007 à nos jours. Cependant, elle montre maintenant que son temps dans l’entreprise s’est terminé en 2023.

Commençant en tant que Senior Creative Writer, Michael Unsworth a gravi les échelons chez Rockstar, et en 2021, il a été promu au poste de vice-président de l’écriture au sein de la société.

Il a notablement participé aux travaux de Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2, ainsi que sur Grand Theft Auto 4 et 5. De plus, il a collaboré sur le très réussi Max Payne 3 et également sur LA Noire pendant son passage chez Rockstar.

Bien que son départ n’ait pas encore été officiellement confirmé par le studio, cela a surpris de nombreux fans, car l’annonce de Grand Theft Auto 6 semble se rapprocher de plus en plus. Le jeu est d’ailleurs annoncé comme l’un des jeux les plus chers jamais produits.

