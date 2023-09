GTA 6 : Une fonctionnalité extrêmement réclamée pourrait enfin faire son apparition

Une nouvelle fonctionnalité de gameplay majeure semble avoir fuité pour GTA 6 après des années de demandes, et elle pourrait faire de Vice City l’endroit le plus dynamique de l’histoire de Grand Theft Auto.

Les fans de GTA 6 attendent avec impatience que Rockstar annonce officiellement le jeu depuis un moment. Même si le développeur reste discret sur les détails, les fuites ont déjà bien alimenté la hype autour du jeu.

L’an dernier, un énorme piratage a entraîné la fuite d’images de gameplay préliminaires, révélant de nombreux détails sur le prochain opus. Et un an après, les fans passent encore au peigne fin chaque image à la recherche d’indices.

Un an plus tard, un document massif contenant tout ce qui a fuité circule sur Internet, a confirmé des informations qui auraient pu manquer avec notamment de grands détails sur Vice City.

Une énorme amélioration du gameplay dans GTA 6 ?

Dans le document, les fans ont découvert que GTA 6 allait proposer plus de bâtiments accessibles que tout autre jeu de la franchise. Bien que les images qui ont fuité ne montrent qu’une poignée de lieux, elles dessinent un tableau très intrigant de ce à quoi ressemblera le jeu complet, avec la possibilité pour les joueurs d’entrer dans de nombreuses nouvelles zones.

“Une grande caractéristique de GTA 6 sera le nombre de bâtiments accessibles proposés. Cela sera directement lié au vol et au cambriolage, certains des éléments principaux du gameplay de base du jeu” indique le document.

Jusqu’à présent, les fuites ont révélé qu’en plus des bâtiments typiques de GTA comme les bars, les boîtes de nuit, les restaurants et les clubs de strip-tease, les joueurs pourront également pénétrer dans de nouveaux environnements tels que les prêteurs sur gages, les supermarchés, les appartements et les laveries.

Fait intéressant, les prêteurs sur gages semblent être liés à une autre fonctionnalité de gameplay revenant de GTA 5 : les cambriolages. Seulement cette fois, ils sont améliorés.

“Étonnamment, les deux protagonistes, Jason et Lucia, ont tous deux des ‘sacs à butin’ pour cacher de l’argent, de l’or et d’autres objets. De plus, il y a aussi une nouvelle option pour piller des véhicules.“

Bien sûr, il y aura probablement encore plus de mécanismes de gameplay qui n’étaient pas dans les fuites, donc ce n’est ici que la partie émergée de l’iceberg en ce qui concerne les fonctionnalités de GTA 6.

Quant à savoir quand les fans pourront enfin faire l’expérience du jeu eux-mêmes, jusqu’à présent, Rockstar n’a même pas encore officiellement annoncé GTA 6, mais des commentaires du PDG de Take-Two suggèrent qu’il pourrait sortir dès 2024.