GTA 6 devrait introduire des accidents de voitures ultra-réalistes

Un nouveau rapport sur le moteur RAGE de GTA 6 dévoile des détails inédits sur le jeu tant attendu, y compris certaines des nouvelles fonctionnalités du jeu.

GTA 6 est devenu l’un des jeux les plus attendus de tous les temps, même s’il n’a pas encore été officiellement annoncé. Un nouveau rapport pourrait aider à expliquer pourquoi il a fallu autant de temps pour que le jeu sorte. Selon Rockstar Mag, le moteur RAGE de Rockstar Games va connaître une mise à niveau massive, encore plus grande que celle entre GTA 5 et Red Dead Redemption 2.

Ce nouveau rapport affirme que cette version du moteur RAGE inclura une physique remaniée, une gestion réaliste du temps, une meilleure IA et bien plus encore.

GTA 6 proposera des accidents de voitures réalistes

Selon les sources de Rockstar Mag, l’écart graphique sera beaucoup plus grand que dans les projets précédents du développeur et de grandes améliorations sont en cours, notamment en ce qui concerne la physique. La série Grand Theft Auto ne serait pas la même sans véhicules, et pour GTA 6, Rockstar aurait apporté de nombreuses modifications par rapport à GTA 5.

“Beaucoup d’améliorations ont été réalisées sur la physique des véhicules grâce à une augmentation significative du nombre de polygones par rapport à GTA 5. Cela permettra d’avoir des déformations plus précises et donc par extension des accidents plus réalistes” indique le rapport.

GTA 6 dévoile un système météorologique révolutionnaire

GTA 6 comporterait également de grandes avancées en matière de physique de l’eau et d’éclairage. Étant donné que le jeu se déroule dans une version fictive de Miami appelée Vice City, ces améliorations sont cruciales pour le réalisme. Toutes ces améliorations se traduisent par un véritable système météorologique qui influencera le monde du jeu en rendant la conduite plus difficile en cas de tempête, entre autres.

“Les rafales malmèneront la végétation et créeront des vagues qui perturberont la quiétude des occupants de la plage. La pluie et le vent impacteront votre tenue de route pendant vos déplacements à grande vitesse. Les levés et couchés de soleil seront plus réalistes que jamais et les nuits plus inquiétantes…” prétend le rapport.

Chose intéressante à noter, en 2021, une offre d’emploi de Rockstar laissait entendre que GTA 6 proposerait une “destruction à grande échelle” et de nouveaux systèmes météorologiques. Il semble donc que tout cela soit maintenant lié.

Quant à savoir quand les joueurs auront l’occasion de tester ces nouvelles fonctionnalités de gameplay, bien que Rockstar n’ait même pas encore publié de bande-annonce pour GTA 6, des commentaires du PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, laissent entendre que le jeu pourrait sortir dès 2024.