Patch notes 24.40 de Fortnite : mode Classé, Spider-Verse et plus

La mise à jour 24.40 vient d’être déployée sur Fortnite, apportant une pléthore de nouveautés au battle royale, dont le tant attendu mode Classé ! Voici la liste des réjouissances.

Il ne reste plus que quelques semaines avant la fin du Chapitre 4 de la Saison 2 de Fortnite, mais Epic Games avait tout prévu pour que ce chapitre finisse en apothéose. En effet, la mise à jour v24.40 marque l’arrivé du tout nouveau mode Classé, qui avait été récemment annoncé.

Ce mode compétitif remplacera le mode Arène du battle royale, permettant aux joueurs d’épicer leur quotidien en tentant d’atteindre les rangs les plus élevés. Le crossover actuel avec Star Wars aura également droit à un second souffle avec cette mise à jour.

L’article continue après la publicité

Notes de patch pour la mise à jour 24.40 de Fortnite

Arrivée du mode Classé

Le mode Classé de Fortnite a été déployé avec la mise à jour v24.40. Dès à présent les joueurs ont la possibilité d’activer ou non l’option “Classé” dans le menu de sélection des modes de jeu.

Une fois que vous aurez activé le mode Classé, vous pourrez concourir et tenter d’atteindre le plus haut rang possible au cours de cette Saison Zéro. Sachant que les rangs vont de Bronze à Unreal. Chaque échelon du Bronze au Diamant comprend trois paliers, tandis que Élite, Champion, et Unreal n’en ont qu’un seul.

Epic Games L’arrivée du mode Classé est le temps fort de ce nouveau patch.

La Saison Zéro durera jusqu’à la fin du Chapitre 4 de la Saison 3. “Nous profiterons de cette période pour faire des ajustements et régler d’éventuels problèmes tout en travaillant sur des fonctionnalités supplémentaires pour les modes classés lorsqu’ils commenceront à suivre le programme habituel des saisons de Battle Royale” ont précisé les développeurs.

L’article continue après la publicité

Le mode Arène a été supprimé

Avec l’arrivée du mode Classé, Epic Games a confirmé que le mode Arène avait été supprimé.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les Trios ont été supprimés

L’option permettant de jouer en Battle Royale ou en Zéro construction en Trios a également été supprimée de Fortnite avec la mise à jour v24.40. Désormais, vous ne pourrez jouer qu’en Solo, Duos ou Squads.

Crossover Spider-Man : Across the Spider-Verse

À l’occasion du prochain Spider-Man: Across the Spider-Verse, Epic Games a commencé à teaser un grand événement en crossover qui comportera probablement un skin de Miles Morales et le retour des Web-Shooters.

Plus de quêtes Star Wars

C’est une bonne nouvelle pour les fans de Star Wars, car le crossover actuel “Trouver la Force” se poursuivra au-delà de la mise à jour v24.40. De nouvelles quêtes vont être disponibles.

L’article continue après la publicité

Changements d’équilibrage concernant les ressources

Suite à la mise à jour v24.40, quelques ajustements d’équilibrage ont été apportés aux ressources et aux matériaux. Le plus important est que la limite de matériaux sera réduite de 999 à 500, vous ne pourrez donc plus en stocker autant qu’avant.

Parallèlement à ce changement, le taux de collecte des matériaux sera légèrement augmenté, et les joueurs lâcheront maintenant 50 de chaque matériau lorsqu’ils seront éliminés.

Corrections de bugs de la mise à jour 24.40 de Fortnite

Les corrections de bugs suivantes ont été déployées :