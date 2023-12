Où trouver un Poisson-neige dans Fortnite

Vous voulez compléter une quête en utilisant un Poisson-neige ? Voici où vous pouvez l’obtenir dans la Fête Hivernale 2023 de Fortnite.

Epic a finalement distribué tous les cadeaux gratuits pour le Fête Hivernale de Fortnite 2023, et l’événement est presque terminé. Après la mise à jour, l’île du Chapitre 5 Saison 1 s’est recouverte de neige et plusieurs armes et équipements ont été débloqués.

Les joueurs sont déjà contrariés par quelques grands changements, tel que le déverrouillage controversé du Cramponneur congelé.

Quoi qu’il en soit, le dernier ensemble de quêtes de Fête Hivernale, y compris celle où les joueurs doivent obtenir un Poisson-Neige, a été publié par Epic.

Des objets comme celui-ci peuvent aider les joueurs à tirer parti d’exploits. Ils peuvent en effet augmentater la vitesse de sprint, ce qui vous donne des pieds congelés, et à le combiner avec un Cramponneur. Voici donc comment vous pouvez facilement mettre la main sur un Poisson-neige dans Fortnite.

Les Poissons-Neige peuvent être trouvés dans quasiment tous les points de pêche. Ils peuvent aussi être trouvés dans des conteneurs comme les Glacières et les Machines à Glaçons. Les points de pêche sont indiqués par les Barils de Canne à Pêche sur la carte ci-dessous. Vous pouvez alors prendre une canne et pêcher le Poisson-neige vous-même.

Epic Games / Fortnite.gg Emplacement des Poissons-Neige dans Fortnite

Vous pouvez facilement localiser un point de pêche en suivant les ondulations circulaires dans l’eau et en remontant votre canne à pêche. Cependant, pour avoir plus de chance de trouver un Poisson-Neige, dirigez-vous vers le biome neigeux. Pêcher dans cette zone vous assurera d’en trouver. Vous pouvez également simplement ouvrir les Machines à Glaçons et les Glacières présentes sur l’île, comme indiqué ci-dessus.

Et rappelez-vous : le Poisson-Neige ne donne qu’une petite quantité de santé, mais il donne des pieds congelés qui peuvent vous faire glisser pendant un moment.

Voilà, c’est ainsi que vous pouvez obtenir un Poisson-Neige dans Fortnite. Pour en savoir plus sur le jeu d’Epic Games, consultez la rubrique Fortnite de notre site.

