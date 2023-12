Médaillons de l’Ordre Fortnite Chapitre 5 Saison 1 : fonctionnement, emplacements et plus encore

Les Médaillons de l’Ordre sont une toute nouvelle addition à Fortnite dans le Chapitre 5 Saison 1. Ils donnent accès à des capacités spéciales et du butin pendant un match Battle Royale. Si vous cherchez à en obtenir, voici tous les emplacements et leur fonctionnement.

Le très attendu Chapitre 5 Saison 1 de Fortnite est arrivé et il apporte un nouveau thème Subversion où les joueurs lutteront contre le syndicat de l’Ordre sur l’île, et braqueront des trains. Un mode LEGO et racing viendra bientôt s’ajouter aux nouveautés.

Quoi qu’il en soit, l’engouement autour de la nouvelle saison est à son apogée alors que les joueurs peuvent enfin utiliser le système de Mods d’Armes dans le jeu. Cela leur permet de personnaliser leurs armes. Cependant, pour ce faire, vous avez besoin d’un Établi de Modification qui est seulement disponible dans les Chambres Fortes. Mais ces dernières sont uniquement accessibles avec les Médaillons de l’Ordre.

Les Médaillons sont de nouveaux objets dans Fortnite Chapitre 5 Saison 1. Ils peuvent être acquis lors d’un match de Battle Royale et ils donnent accès à du butin rare et à des capacités spéciales. Voici tout ce que vous devez savoir à leur sujet dans le Chapitre 5 Saison 1.

Que sont les Médaillons de l’Ordre ?

Les Médaillons de l’Ordre sont de nouveaux objets dans Fortnite qui sont stockés dans votre inventaire, semblables à une Couronne de la Victoire. Ils n’occupent aucun espace parmi les cinq emplacements et vous pouvez les acquérir lors d’un match Battle Royale.

Le joueur qui saisit un Médaillon de l’Ordre pendant un match est marqué par un cercle orange autour de lui. Ce cercle est visible par tous les joueurs sur la mini-carte. Vous pouvez transporter plusieurs Médaillons dans votre inventaire et les empiler, mais attention, plus vous en avez, plus le rayon de votre position est précisément affiché à vos adversaires.

De plus, avoir un Médaillon de l’Ordre dans votre inventaire aide à régénérer le bouclier au fil du temps et plus vous en portez, plus rapide sera le taux de régénération.

Comment obtenir les Médaillons de l’Ordre dans Fortnite

Vous pouvez obtenir un Médaillon de l’Ordre dans Fortnite Chapitre 5 Saison 1 en battant l’un des cinq boss errant sur la carte :

Oscar

Nisha

Montague

Valeria

Peter Griffin.

Bien que battre un boss peut être difficile car les Gardes de l’Ordre rôdent autour d’eux, visez directement le boss et tirez en continu. Si vous arrêtez de tirer sur un boss blessé, il régénérera alors son bouclier. Donc, il est important d’essayer de l’abattre le plus rapidement possible.

Une fois que vous les avez battus, ils lâcheront un Médaillon de l’Ordre. Vous pourrez alors le stocker dans votre inventaire. Ils peuvent également être lâchés afin de les passer à un coéquipier.

Emplacements des Médaillons Fortnite Chapitre 5

Les Médaillons de l’Ordre sont situés à cinq endroits différents de la carte de Fortnite Chapitre 5 Saison 1 :

Lavish Lair

Grand Glacier

Reckless Railways

Fencing Fields

Snooty Steppes

Il y a cinq Médaillons de l’Ordre sur la carte. Vous pourrez facilement les repérer sur votre mini-carte avec les icônes de Médaillon au-dessus de ces lieux-dits. Si vous voyez un Médaillon sur l’emplacement, cela signifie que le boss n’a pas encore été battu à cet endroit. Cependant, s’ils ont été éliminés, cela montrera l’anneau jaune autour du joueur qui le détient.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les Médaillons de l’Ordre dans Fortnite. Pour en savoir plus sur le jeu, découvrez ces avertissements des joueurs sur les Flobaies.