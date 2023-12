Leak LEGO Fortnite : Des armes innovantes à venir

Quelques nouvelles armes ont été révélées dans une fuite de LEGO Fortnite, dont une est un retour incroyablement excitant aux joueurs de G-Mod : un Pistolet Gravité à la Half-Life.

Le lancement de LEGO Fortnite a connu un succès fulgurant, avec la formule d’autres jeux de survie sandbox se mélangeant parfaitement à l’identité des LEGOs en tant que blocs de construction offrant des possibilités quasi infinies.

Dexerto était enthousiaste, mais avec l’impression que le jeu aurait besoin de plus de contenu pour atteindre son plein potentiel. Selon de nouvelles fuites, le contenu à venir du jeu a déjà des choses excitantes en réserve.

Aux côtés d’un Fusil d’Assaut standard et de ce qui semble être une sorte d’arc, il y a une arme qui est particulièrement excitante : une arme qui semble fonctionner beaucoup comme le Pistolet Gravité de Half-Life.

Nouvelles armes LEGO Fortnite fuitées

La première est le Fusil d’Assaut de base, intitulé le “Stud Gun” dans les fichiers de jeu. En matière d’armes à distance, il est difficile de se tromper avec un fusil d’assaut basique.

Il n’est pas encore clair si cette arme devra être rechargée ou si elle fonctionnera simplement à partir d’un stock statique de munitions. Dans les deux cas, cela semble être une partie clé de tout arsenal d’armes. Simple mais fiable.

La prochaine arme pourrait éventuellement être un arc, bien qu’il y ait une chance que ce soit une arme qui a été abandonnée tôt dans le développement plutôt qu’une nouvelle addition.

Bien que l’Arbalète soit une arme amusante, la capacité de charger et de tirer des tirs semble alléchante. Faire choisir aux joueurs entre une arbalète constante ou une sorte de longbow qui fait plus de dégâts mais nécessite plus de compétence apporterait une variété bien nécessaire.

La dernière arme, cependant, est beaucoup plus intéressante que les deux autres.

Le Pistolet Gravité consiste à soulever des objets et à les lancer, offrant aux joueurs un nombre de possibilités dans le combat. Par exemple, soulever et lancer un baril explosif fait probablement beaucoup plus de dégâts que de simplement jeter un rocher sur quelque chose.

Non seulement cette arme offre de la valeur dans le combat, mais elle a aussi une utilité en dehors de celui-ci. C’est le genre d’outil qui a le potentiel de changer massivement le gameplay de base de LEGO Fortnite, et un ajout incroyablement excitant qui vaudra sûrement l’attente.