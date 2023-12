Un joueur déjanté lance une plantation de cannabis dans LEGO Fortnite

LEGO Fortnite est le nouveau terrain de jeu virtuel où les joueurs peuvent laisser libre cours à leur imagination et l’un d’eux est devenu viral pour avoir lancé une opération de culture de marijuana empilée dans le jeu. Voici à quoi cela ressemble et comment les fans ont réagi.

Parmi les grands jeux d’aventure sandbox/survie comme Minecraft, LEGO Fortnite se distingue en tant que concurrent et est devenu viral. Après son introduction dans Fortnite, le mode a battu le nombre de joueurs actifs de la Saison OG, qui était déjà un record pour la configuration Battle Royale d’Epic.

Plus d’une semaine après sa sortie, les joueurs s’éclatent toujours avec l’expérience LEGO Fortnite, et ils laissent leur créativité s’envoler en construisant des véhicules comme des dirigeables, des voitures et des monorails.

De plus, le niveau d’excitation entourant les constructions des joueurs est sans pareil, car ils construisent des maisons luxueuses, des bunkers souterrains et des reconstitutions de monuments célèbres.

La création par un joueur d’une ferme de marijuana entièrement approvisionnée et de son opération illicite fictive est devenue virale. Même si cela semble compliqué, voici les réactions des fans à la création hilarante.

Un joueur de LEGO Fortnite crée une ferme de cannabis entièrement approvisionnée dans le jeu

Un utilisateur nommé MitchellC a publié une vidéo sur TikTok, qui a ensuite été partagée sur Facebook, où il a présenté son “opération de culture illégale (marijuana)” dans LEGO Fortnite. Le joueur, portant le skin gratuit, a parcouru son bunker souterrain où il avait assemblé des rangées de plantes en pots avec plusieurs lumières au plafond les éclairant.

Mitchellc

La ferme de marijuana est équipée de rangées de plantes, de barils et plus encore dans un bunker souterrain. En outre, ils ont continué à présenter un poste d’emballage, un évier, un bureau et des barils d’eau autour de la zone. La création fictive reproduit une ferme de marijuana souterraine réelle comme les fans l’ont vue dans des films et d’autres médias.

Peu après le partage du clip, il est devenu viral avec plusieurs joueurs taguant leurs amis pour recréer une construction similaire dans leur monde LEGO Fortnite. Cependant, d’autres ont ajouté leurs commentaires avec un fan disant : “C’est une bonne chose que les flics ne soient pas dans le jeu.”

Un autre a ajouté : “C’est vraiment sur Fortnite, ou est-ce un autre jeu parce que ça a l’air amusant.” Un troisième fan a ajouté : “Breaking Bad en LEGO.”

Alors que les joueurs continuent d’innover dans LEGO Fortnite, nous vous avons couvert ici chez Dexerto pour tout ce que vous devez savoir avant de commencer à jouer au jeu.

