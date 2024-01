Le nouvel objet “suspect” de Fortnite, le Fizz à la Flobaie, suscite des réactions

Les joueurs de Fortnite sont agités depuis que les développeurs ont ajouté un tout nouvel objet, le Fizz à la Flobaie, et le qualifient de « suspect ». Voici ce qu’ils en disent.

Un train et un système très populaire de mods d’armes ne sont que deux des nombreuses nouvelles fonctionnalités ajoutées à Fortnite avec le Chapitre 5 Saison 1. Les nouvelles fonctionnalités de jeu, drastiquement modifiées, proposent des matchs plus courts avec une action plus intense. En conséquence, la pression sur les joueurs pour remporter la très convoitée Victoire Royale est accrue.

Pour assurer un match avec beaucoup d’éliminations, le jeu propose de nombreuses armes meta. Cependant, les joueurs comptent aussi sur les consommables et leur taux de guérison pour survivre.

Epic a introduit un nouvel objet consommable appelé Fizz à la Flobaie qui est rapidement devenu populaire parmi les joueurs. Certains accusent les développeurs d’être « bizarres » car l’arrivée du consommable les a perturbés.

Les joueurs de Fortnite traitent les développeurs de « bizarres » pour avoir ajouté le nouvel objet Fizz à la Flobaie

Le Fizz à la Flobaie est le dernier objet consommable ajouté à Fortnite qui guérit jusqu’à 100 boucliers et donne un effet d’anti-gravité au joueur. Ils peuvent ainsi équiper l’objet et également guérir leurs coéquipiers à proximité. Pour cela, il suffit de secouer vigoureusement la bouteille et les éclaboussures feront le travail.

Comme l’objet a un effet similaire aux Flobaies, les joueurs accusent les développeurs concernant la taille de la bouteille ainsi qu’une animation « suspecte » qui a perturbé les fans. Un joueur a dit : « Ça ressemble à… quelque chose d’autre… »

Un autre a ajouté : « Le contenu qui va être créé à partir de ça va être fou ». Un troisième utilisateur a ajouté : « Pourquoi ont-ils fait que ça gicle comme ça ?! »

Même Jake Lucky s’est joint à la conversation et a posté la vidéo en disant : « Nan, Fortnite savait absolument ce qu’ils faisaient ». Un autre fan a répondu : « J’ai hâte de doucher les potes comme ça… » Pour conclure le fil, un fan a commenté : « Peut-on le stimuler ? »

Une chose est sûre, ce nouvel objet de Fortnite fait débat. En parlant de Fizz à la Flobaie, venez découvrir où le trouver dans Fortnite.