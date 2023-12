Les joueurs de Fortnite exigent le retour de certains skins rares

Les joueurs de Fortnite ont demandé que des skins populaires comme les skins rares de Travis Scott et Kratos remplacent Morty dans la boutique.

La Saison 1 du Chapitre 5 de Fortnite a été lancée et il y a plus de contenu que jamais pour satisfaire les joueurs s’engagent, comme le mode LEGO Fortnite et le Fortnite Festival.

Ce que les joueurs attendent avec impatience à chaque nouvelle saison, ce sont les nouveaux skins de la boutique Fortnite. Epic Games sort généralement des skins tout nouveaux que les joueurs adorent. Ils permettent aux fans de retrouver d’anciens favoris comme le bundle cosmétique de Jujutsu Kaisen.

Cependant, les joueurs se sont plaints de l’absence de certains skins populaires comme Travis Scott & Kratos dans la boutique. Et certains se sont plaints des skins comme ceux de Morty.

Epic Games

Les fans veulent que Morty disparaisse et que Travis & Kratos reviennent

Malgré des rotations régulières, des fans mécontents se plaignent sur les réseaux sociaux de devoir attendre des skins comme Kratos et Travis Scott avec des mèmes créatifs.

Bien que les joueurs aient trouvé ce post viral X/Twitter drôle, beaucoup ont convenu qu’ils préféreraient vraiment que les skins de Travis Scott & Kratos reviennent plutôt que Morty.

« Si j’ouvre la boutique d’objets et que je vois la tête de Morty un jour de plus, je pète un câble », s’est plaint un fan. « On attend le retour du bundle de Travis Scott et du bundle de Kratos ! » a confirmé un autre joueur.

Mais d’autres joueurs n’avaient pas beaucoup d’espoir pour le retour de ces skins rares, comme le dit le commentaire le plus populaire, « Frère, Travis et les autres ne reviendront pas ».

Cependant, même si les skins rares ne reviennent pas, Epic Games a constamment surpris les joueurs avec leurs collaborations de skins, comme l’ajout récent des Tortues Ninja.

Donc, même si vous n’avez pas réussi à obtenir les skins de Travis Scott ou Kratos lors de leur première sortie, vous pouvez être sûr qu’Epic Games sortira de nouvelles collabs tout aussi cool.

