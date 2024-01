Un joueur de Fortnite imagine un concept de Victoire Royale révolutionnaire

Les joueurs de Fortnite ont adoré le concept d’un fan consistant à remplacer la séquence classique de Victoire Royale dans le Battle Royale par de nouvelles animations de victoire pour chaque saison.

La communauté passionnée de Fortnite a souvent incité les joueurs à créer divers concepts au fil des années pour différentes fonctionnalités clés du jeu.

Beaucoup de ces idées gagnent en popularité sur les réseaux sociaux et sont fortement demandées par les joueurs. Cela va d’ajouts au magasin d’objets, en passant par des améliorations des mécanismes de jeu, jusqu’aux emotes personnalisées que tout le monde veut.

Et récemment, un joueur a dévoilé son concept pour supprimer la séquence classique de victoire dans le Battle Royale. En effet, il est le même depuis les débuts de Fortnite, hormis quelques petits changements.

Ainsi, le joueur a révélé un concept visuel pour les remplacer par de toutes nouvelles animations de Victoire Royale à chaque saison.

Un joueur de Fortnite devient viral avec son concept dynamique de Victoire Royale

Le joueur et créateur de Fortnite Flamin a demandé : « Et si chaque saison de Fortnite avait sa propre animation de Victoire Royale ? ». Il a partagé son propre concept pour le Chapitre 4 Saison 2, qui était une saison axée sur le cyberpunk et Tokyo, à Méga City.

Les textes et les couleurs sci-fi néon utilisés ont rapidement été salués par de nombreux joueurs. L’un d’eux a dit : « C’est l’idée la plus cool que j’ai jamais vue ». D’autres ont aussi creusé plus profondément et ont généré d’autres idées.

Un fan a demandé : « N’avaient-ils pas cela avant ? » À quoi les joueurs ont confirmé à la négative et l’un d’entre eux a suggéré : « Je pense qu’ils travaillaient là-dessus il y a très longtemps et ils ont laissé tombé. ».

D’autres ont fait naître diverses idées pour développer le concept. « Ce serait tellement cool si cela dépendait du lieu-dit dans lequel vous êtes lorsque vous gagnez. Vous obtenez une version néon pour Méga City, une version jungle pour le biome Jungle. », a suggéré un joueur.

Epic Games a apporté beaucoup de changements au jeu dans le Chapitre 5, certains à la demande des joueurs. Peut-être que ces derniers seront à nouveau écoutés concernant les Victoires Royales. Nous vous tiendrons informés si c’est le cas.

Pour ne rien rater de l’actualité du célèbre battle royale, consultez la rubrique Fortnite de notre site.