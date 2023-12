Comment convertir vos skins Fortnite en style LEGO

LEGO arrive dans Fortnite avec la nouvelle mise à jour de la Saison 1 du Chapitre 5. Elle apporte des Styles LEGO à plus de 1 200 tenues, et plus encore à venir. Voici comment vous pouvez convertir vos skins Fortnite en LEGO.

En plus d’une toute nouvelle carte, de nouvelles armes, d’un nouveau Battle Pass et plus encore, le Chapitre 5 Saison 1 de Fortnite apporte une collaboration avec LEGO. Un nouveau mode de survie et de fabrication LEGO dans Fortnite est aussi présent. Quant aux skins, ils ont été mis à jour pour correspondre au style des célèbres briques en plastique.

Plus de 1 200 skins Fortnite ont reçu un Style LEGO, transformant les tenues en Minifigures. De plus, Epic Games a confirmé que d’autres skins recevront le traitement LEGO au fil du temps. Si vous vous demandez comment convertir votre skin Fortnite en LEGO, voici ce que nous savons.

Selon le leaker Fortnite fiable HYPEX, pour convertir vos skins Fortnite en LEGO, vous devez équiper le skin que vous souhaitez et lancer le mode LEGO Fortnite. S’il est pris en charge, le personnage se transformera automatiquement en Minifigure.

Le mode de jeu LEGO Fortnite n’arrivera que le jeudi 7 décembre 2023, vous devrez done attendre un peu avant de transformer votre skin Fortnite en Minifigures LEGO.

Le leaker Lele a montré les minifigs LEGO Fortnite dans le lobby, révélant que ces Minifigures pourront utiliser des emotes.

Puis-je utiliser des skins LEGO Fortnite en mode Battle Royale ?

Les Styles LEGO Fortnite ne peuvent pas être utilisés dans le mode Battle Royale classique au moment de la rédaction de cet article. En effet, il n’y a pas d’option pour sélectionner les nouveaux styles.

Il semble que ces Styles LEGO seront exclusifs au prochain mode de survie et de fabrication LEGO Fortnite. Il faudra attendre pour le savoir.

Pour plus d’informations sur le Chapitre 5 Saison 1 du Battle Royale d’Epic Games, consultez la rubrique Fortnite de notre site.