5 astuces pour gagner avec les pouvoirs élémentaires d’Avatar dans Fortnite

Vous vous demandez comment utiliser efficacement les pouvoirs élémentaires mythiques d’Avatar et gagner des parties de Fortnite ? Voici 5 astuces à tester de toute urgence.

La première grande collaboration de la saison 2 du chapitre 5 de Fortnite avec Avatar a été introduite avec la mise à jour v29.20. Elle a notamment ajouté une nouvelle quête, des personnages de séries animées, un mini-pass et trois nouveaux pouvoirs mythiques basés sur des éléments, tels que l’objet de maîtrise de l’eau.

Ces nouveaux pouvoirs mythiques élémentaires se sont avérés bienvenus, car ils préservent l’intensité des combats dans les lobbies de Battle Royale.

Puisque chaque objet a une capacité et une utilisation distinctes, voici 5 astuces Fortnite révélées par le YouTuber Vice pour vous aider à gagner avec les mythiques d’Avatar dans votre équipement.

5 astuces inédites à tester avec les pouvoirs élémentaires mythiques d’Avatar dans Fortnite

1. Utilisez la maîtrise de la Terre pour remplacer plus rapidement les constructions ennemies

EPIC GAMES / YOUTUBE:VICE Vous pouvez remplacer les constructions ennemies en utilisant la maîtrise de la Terre.

Comme vu dans la vidéo, vous pouvez utiliser la capacité Lancer de Terre de la Maîtrise de la Terre sur une construction ennemie devant vous pour briser un mur ou un plancher et rapidement le remplacer par votre propre construction. Par exemple, Vice a brisé un mur ennemi avec le Lancer de Terre et a rapidement construit un mur au moment où le rocher touchait le mur.

Cela peut également être utilisé pour des cônes ou des planchers si vous prévoyez de prendre le contrôle d’une construction ennemie lors d’un combat intense dans un match de Battle Royale et de gagner un combat de construction.

2. Utilisez la Maîtrise de l’Air comme un accessoire

EPIC GAMES / YOUTUBE:VICE Vous pouvez utiliser la maîtrise de l’Air comme un accessoire en interagissant avec le PNJ Peely la Banane.

Un bug improbable avec la Maîtrise de l’Air vous permet de vous mouvoir en utilisant la Roue Aérienne comme un accessoire. Pour déclencher ce glitch, interagissez simplement avec Peely la Banane près de Restored Reels tout en maniant la Roue Aérienne, puis dépensez 50 lingots d’or pour activer la Transformation en accessoire.

Une fois activé, vous pourrez vous déplacer tout en vous camouflant en accessoire, tel qu’un sofa, un baril ou un bidon d’essence, par exemple. Cette astuce vous permettra de vous déplacer discrètement, échappant ainsi aux regards des ennemis.

3. Augmentez votre champ de vision en utilisant un bug de la Maîtrise de l’Air

EPIC GAMES / YOUTUBE:VICE Vous pouvez utiliser à votre avantage un glitch de la Maîtrise de l’Air pour augmenter votre FOV.

Ce glitch de la Maîtrise de l’Air vous permet d’augmenter votre Champ de Vision (FOV) pendant un match de Fortnite. Un champ de vision élargi vous permet de regarder davantage autour de vous tout en repérant facilement les ennemis. Grâce à ce bug, vous pouvez maintenant activer un FOV plus large en jouant

Pour ce faire, il suffit d’utiliser la Roue Aérienne et de lâcher immédiatement l’objet de la Maîtrise de l’Air de votre inventaire. Maintenant, vous avez un FOV plus large et serez également capable de construire et de tirer.

4. Fendez l’air en utilisant la maîtrise de l’Air pour planer plus loin

EPIC GAMES / YOUTUBE:VICE Vous pouvez planer plus loin si vous fendez l’air en utilisant la Maîtrise de l’Air.

Vous voulez voler plus loin tout en utilisant la Maîtrise de l’Air comme l’Avatar ? Alors, entrez dans un Rift tout en utilisant la Roue Aérienne et vous pourrez couvrir de plus longues distances qu’en planant simplement avec votre planeur.

Cela peut vous aider à échapper plus rapidement au cercle de tempête et à atteindre la zone sûre sans être pris pour cible par des ennemis dans le ciel.

5. Utilisez la Maîtrise de l’Eau au lieu d’un fusil de sniper

EPIC GAMES / YOUTUBE:VICE La maîtrise de l’Eau a une portée longue allant jusqu’à 280 mètres et fonctionne à merveille.

Enfin, le pouvoir mythique de la Maîtrise de l’Eau sert de remplacement parfait pour les fusils de sniper dans Fortnite, en raison de sa portée incroyable et de son compte de dégâts aux ennemis. Vous pouvez utiliser les projections de glace de la maîtrise de l’Eau sur des ennemis jusqu’à 280 mètres et infliger des dégâts sérieux.

Le meilleur dans tout cela est que votre ennemi ne verra même pas d’où viennent les tirs, il ressentira simplement les dégâts et sa barre de santé et de bouclier diminueront. Ce pouvoir mythique est le plus surpuissant des quatre options d’Avatar et est définitivement un ajout de valeur à votre équipement Fortnite.

Pour plus de détails sur le jeu, n’hésitez pas à consulter la rubrique Fortnite de notre site.