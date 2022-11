FIFA 23 Black Friday et Road to the World Cup : Date, fonctionnement et plus

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Une nouvelle promotion arrive sur FIFA 23, il s’agit du Black Friday Road to the World Cup. Tout ce que vous devez savoir.

Alors que la Coupe du Monde 2022 bat son plein, les joueurs de FIFA 23 Ultimate Team ont droit à une foule de contenus en rapport avec la compétition. Nous avons déjà eu droit aux cartes Path to Glory qui augmentent au fur et à mesure que la compétition progresse, ainsi qu’aux échanges de la Coupe du Monde qui donnent aux fans des récompenses de grandes valeurs à gagner.

Mais comme d’habitude, la prochaine promotion n’est jamais très loin, et EA a déjà annoncé l’événement Road to the World Cup, qui coïncide également avec le Black Friday.

L’article continue après la publicité

Alors sans plus attendre, découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette promotion.

Date du début de l’évent Road to the World Cup de FIFA 23

Comme l’a confirmé l’écran de chargement du mode Ultimate Team, la promo Road to the World Cup de FIFA 23 débutera le vendredi 25 novembre à 19h.

Cependant, nous ne savons pas encore s’il s’agira d’une promotion d’une semaine ou deux semaines, mais au vu du nombre d’autres contenus prévus pendant la saison de la Coupe du Monde, nous parions sur une seule semaine.

EA SPORTS Le contenu de la Coupe du Monde est déjà bien présent dans FIFA 23, et cela devrait continuer.

Quelles sont les cartes de l’évent Road to the World Cup ?

Malheureusement, les seules informations que nous avons pour le moment, c’est l’écran de chargement annonçant la promotion, mais le nom “Road to the World Cup” pourrait nous donner un indice majeur sur le fonctionnement de l’événement.

L’article continue après la publicité

Cette année, nous avons déjà eu droit à l’événement Road to the Knockouts dans FIFA 23, qui a permis aux joueurs de recevoir des bonus de statistiques en fonction des résultats obtenus par leurs clubs lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, de l’Europa League et de l’Europa Conference League.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Alors selon nous, les cartes “Road to the World Cup” devraient fonctionner de la même manière, en arrivant sous forme de cartes qui pourront évoluer en fonction des performances des différentes nations dans les phases de groupes de la CDM.

L’article continue après la publicité

Le Black Friday de FIFA 23

Le 25 novembre est également le jour du Black Friday ce qui signifie que les joueurs du mode Ultimate Team auront droit à une foule d’offres spéciales afin de fêter l’événement.

De nombreux DCE seront publiés chaque jour et de nombreuses promotions de packs apparaîtront dans la boutique.

Icônes de la Coupe du Monde de FIFA 23

L’événement FIFA 23 Road to the World Cup / Black Friday marquera également l’arrivée des cartes Icônes de la Coupe du Monde dans les packs FUT. Quelques-unes de ces cartes inédites sont déjà apparues en tant que récompenses Swaps, mais les autres légendes devraient faire leur apparition dès que cette promotion sera lancée.