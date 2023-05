Quel est le niveau maximum dans Diablo 4 ? Explication du plafond de niveau

Les joueurs de Diablo 4 doivent certainement être curieux de connaître le niveau maximum dans le jeu, car c’est le moyen le plus important d’acquérir des points de compétence, des améliorations d’équipement et bien plus encore. Voici alors tout ce que vous devez savoir sur la limite de niveau dans Diablo 4 et comment atteindre le niveau maximum.

Diablo 4 proposera des parties saisonnières, ce qui signifie que pour chaque saison, vous aurez un passe de combat à terminer avec de nouveaux défis à relever. Une autre chose qui rend le jeu saisonnier si passionnant est la construction de personnages, car vous aurez toujours de nouveaux builds à essayer.

Améliorer le niveau de vos personnages est la clé pour progresser dans Diablo 4. Vous obtenez la capacité d’améliorer les potions de soin et de nouveaux points de compétence deviennent disponibles à chaque niveau.

Ceci dit, vous n’obtenez qu’un nombre limité de points de compétence avec cette méthode, et connaître le niveau maximum aide ainsi beaucoup à planifier votre build.

Quelle est la limite de niveau dans Diablo 4 ?

Le niveau maximum dans Diablo 4 est de 100, mais pour terminer l’histoire principale, il vous suffira de monter jusqu’au niveau 50. Après le niveau 50, vous obtenez des points Paragon qui vous permettent d’atteindre le niveau 100.

Blizzard Entertainment Monter en niveau est le meilleur moyen d’obtenir des points de compétence dans Diablo 4.

Combien de points de compétence pouvez-vous obtenir dans Diablo 4 ?

Vous pouvez obtenir un maximum de 58 points de compétence dans Diablo 4 pour débloquer des compétences, des capacités passives et des améliorations pour votre personnage. Cela est basé sur le nombre de points de compétence que vous obtenez en montant de niveau de 1 à 50, et sur le système Renown.

Vous pouvez obtenir 48 points de compétence en montant de niveau de 1 à 50 dans Diablo 4. De plus, accumuler 200 et 800 Renown totaux dans une région vous récompense également de deux points de compétence, et comme il y a cinq régions dans le jeu, compléter tous les défis Renown disponibles devrait vous aider à obtenir 10 points de compétence. Par conséquent, chaque personnage que vous créez devrait obtenir un maximum de 58 (48 + 10) points de compétence.

Et voilà, vous savez maintenant tout sur le niveau maximum et le nombre maximum de points de compétence dans Diablo 4.