Quand va se terminer la bêta de Diablo 4 ?

Vous vous demandez quand la bêta de Diablo 4 va fermer ses portes ? Voici alors tout ce que vous devez savoir.

La bêta de Diablo 4 offre aux joueurs la possibilité d’explorer les premiers donjons du jeu, d’obtenir des butins légendaires et d’améliorer les niveaux d’un certain nombre de classes puissantes.

C’est non seulement l’occasion de se familiariser avec de nouveaux mécanismes et de tester le système de combat, mais c’est aussi un excellent moyen de savoir si vous apprécierez Diablo 4 ou non.

Et si la bêta de Diablo 4 a déjà fait le bonheur de nombreux streamers Twitch, certains joueurs n’ont pas encore eu la chance de profiter du jeu.

Alors si vous souhaitez avoir un premier aperçu du jeu ou simplement savoir quand la bêta de Diablo 4 se terminera, nous sommes là pour vous aider.

Date de sortie et de fin de la bêta d’accès anticipé de Diablo 4

La bêta de Diablo 4 en accès anticipé se déroulera du 17 au 20 mars et se terminera à 20h. Pendant cette période, les joueurs auront accès au Prologue et à l’intégralité de l’Acte I.

Date de sortie de la bêta ouverte de Diablo 4

Blizzard Entertainment La bêta de Diablo 4 est un excellent moyen de tester un certain nombre de stuffs et de classes.

La bêta ouverte de Diablo 4 se déroulera du 24 au 27 mars. Contrairement à l’accès anticipé, la bêta ouverte permettra à un plus grand nombre de joueurs d’accéder au jeu et les classes Druide et Nécromancien seront également jouables pendant cette période.

Si vous n’avez donc pas précommandé Diablo 4 ou si vous n’avez pas reçu de code dans le cadre d’une promotion, c’est alors la meilleure occasion d’essayer le jeu.

À quelle heure se termine la bêta ouverte de Diablo 4 ?

La bêta ouverte de Diablo 4 se termine le 27 mars à 20h. Alors si vous hésitez encore, foncez et testez la bêta ouverte de Diablo 4 afin de vous faire une première idée sur le jeu.