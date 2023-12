Ces problèmes « frustrants » obligent les joueurs de Diablo 4 à quitter le jeu

Les joueurs de Diablo 4 estiment que le jeu peine à offrir un système d’inventaire durable, et cela les frustre au point d’arrêter complètement de jouer.

Au fur et à mesure de leur progression dans Diablo 4, les joueurs trouvent du butin qui améliore leurs builds. Cela leur donne l’opportunité de personnaliser ces builds pour s’adapter à leur style de jeu unique. Cependant, dans un jeu comme Diablo 4, des builds différents sont nécessaires en fonction des donjons et événements pour être plus efficaces.

Les joueurs doivent donc transporter plus d’équipement dans leur inventaire. Cela leur permet en effet de passer facilement d’une build à l’autre. Cependant, la frustration des joueurs n’a cessée de grandir. La cause ? L’état actuel du système d’inventaire de Diablo 4.

Les joueurs de Diablo 4 mécontents du système d’inventaire actuel

Les joueur sont frustrés par les emplacements d’inventaire et l’espace de stockage supplémentaire que les joueurs estiment manquer dans le jeu. Il est difficile de gérer l’inventaire dans Diablo 4, car les joueurs doivent trier l’immense quantité d’équipement qu’ils trouvent pour essayer de deviner lesquels valent la peine d’être conservés.

L’utilisateur Reddit u/PleasantGuava9898 a posté à ce sujet. « Question sérieuse, les gens. Comment gérez-vous votre inventaire ? » a-t-il demandé. « Quelle est la manière la plus efficace de gérer ces emplacements [limités] et tout l’équipement laissé partout ? »

Malheureusement, de nombreux fans n’ont pas pu répondre à la question. La plupart des commentaires allaient de « Le regarder en frustration puis se déconnecter » à « Je me dis que je vais m’en occuper plus tard, puis je suis submergé par la lourdeur de la tâche et je vends tout à un marchand ».

Certains joueurs ont donné des conseils sur la gestion de leur inventaire, mais la réponse générale était négative envers Blizzard. Les joueurs estiment en effet qu’ils n’apportent pas les changements attendus à Diablo 4.

À ce stade, la frustration liée à la gestion de l’inventaire et le manque d’emplacements de stockage pour chaque personnage créé font que les joueurs ne veulent plus jouer au jeu. Certains craignent même de ne pas vouloir se reconnecter de peur d’avoir à gérer l’inventaire.

Un jouer a confirmé cela : « J‘ai eu le même problème presque toute la saison. Je voulais essayer un nouveau personnage, mais le stockage est plein. Je ne peux pas me décider à le vider, donc je ne joue tout simplement pas ». Un autre a simplement dit : « C’est un bon rappel que j’arrête à nouveau les jeux, merci ».

Blizzard a brièvement parlé de faire des changements de qualité de vie à Diablo 4, mais rien n’en est encore ressorti.

Blizzard a brièvement parlé de faire des changements de qualité de vie à Diablo 4, mais rien n'en est encore ressorti.

