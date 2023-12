Les joueurs de Diablo 4 surpris par ce « boss coriace » qui tue en un coup

Les joueurs de Diablo 4 sont convaincus que quelque chose a changé avec le boss Sirène Noyée, car elle les tue désormais en un seul coup.

La Sirène Noyée est une boss de Diablo 4 que l’on trouve dans les Ruines de Ghoa et le Refuge du Marin. Contrairement à la plupart des boss, elle n’est liée à aucune quête. Cependant, le butin que les joueurs obtiennent en battant des ennemis comme elle vaut généralement le coup.

Les joueurs ont remarqué un changement de niveau pour la boss Sirène Noyée

Le 17 décembre, un joueur a demandé sur Reddit si la Sirène Noyée avait été modifiée. Il a déclaré : « Les flaques de la Sirène Noyée semblent me tuer en un coup maintenant, même avec mes boucliers activés. Je n’ai jamais eu de problèmes dans le passé et je pouvais juste l’affronter en quelques secondes pendant que je la tuais. Maintenant, elle les lance et si je suis dedans… je meurs ».

Un autre joueur semblait d’accord avec lui, affirmant que « la Sirène Noyée est de loin le boss le plus coriace. Tous les autres boss, je peux les affronter même à T100. Les flaques de la Sirène me tuent en un coup avec 18k de santé, 13k d’armure, résistance maximale, et environ 40% de DR ».

Selon les commentaires, les joueurs n’avaient pas eu de difficultés avec la Sirène Noyée auparavant. Ils pensent que quelque chose a dû changer. En effet, il est de plus en plus difficile d’éviter ses flaques de jet d’eau qui tuent en un coup.

Parmi les conseils trouvés dans la discussion, on retrouve celui de revoir le type d’armure utilisé lors du combat. Un autre joueur a suggéré de s’assurer de ne pas se tenir dans des flaques qui se chevauchent. En effet, vous seriez alors touché par deux attaques à la fois, même s’il n’est pas évident de les repérer.

D’après les dernières notes de patch, Blizzard n’a fait aucun changement significatif à la Sirène. Comme beaucoup de joueurs l’ont supposé, le problème d’élimination en un coup pourrait être dû à des builds spécifiques. Le problème pourrait aussi venir de changements dans le combat en général.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Diablo 4, consultez les détails de l’évènement Fléau de l’Hiver sur notre site.