Les joueurs de Diablo 4 furieux à cause d’un pack de skin de monture à 65 euros

Diablo 4 a sorti un pack de skin de monture connu sous le nom de « Jugement du Père » qui a provoqué une controverse parmi les fans en raison de son prix : 65 euros.

Si vous souhaitez embellir votre magnifique monture dans Diablo 4, il y a un pack d’armure de monture tape-à-l’œil qui a récemment fait son apparition dans la Boutique de Tejal. Le seul hic, c’est qu’il vous en coûtera 64,99 euros, pour être exact. Eh oui, le pack « Jugement du Père » de Diablo 4 coûte presque autant que l’édition standard du jeu lui-même.

Les objets ornementaux inclus avec cet achat sont la monture fantomatique « Lueur » et le skin de monture royale « Émissaire céleste ». Malgré l’allure destinée au combat de cette monture, la disparité entre le prix du pack et la valeur des objets obtenus a conduit les joueurs à en rire, certains qualifiant le pack de « macrotransaction ». C’est ironique, bien sûr.

Les fans disent que Diablo 4 doit limiter ses microtransactions

La discussion a été lancée après que l’utilisateur Twitter/X @PaulTassi a posté une capture d’écran du pack « Jugement du Père », l’utilisant comme exemple des pratiques de microtransactions de plus en plus critiquées dans Diablo 4. Beaucoup de ceux qui ont répondu ont exprimé leur dégoût et leur incrédulité face au montant que Blizzard attend des joueurs pour cet élément ornemental.

Cependant, comme certains fans de Diablo 4 l’ont souligné, le pack comprend également 7 800 pièces de platine. Cela est quelque peu conforme à l’économie en jeu, car 7 800 pièces de la monnaie de Diablo 4 vous coûteraient presque 80 dollars à l’achat. À cet égard, le pack « Jugement du Père » offre techniquement une réduction attrayante sur la monnaie en jeu.

Quelques joueurs de Diablo 4 ont argué que le prix de ce pack en particulier est justifié et l’un a accusé le posteur original d’avoir centré sa capture d’écran sur l’icône de la monture et d’avoir volontairement omis le nombre de pièces de platine incluses : « Je soutiens à 1000 % tes contestations concernant la monétisation atroce de D4, et je suis d’accord avec toi ici, mais c’est un peu sournois de laisser de côté les ‘7800 pièces de platines’ ».

Néanmoins, pour certains joueurs, le prix élevé du pack soulève des questions sur la justesse du taux de change des Platines de Diablo 4. « Je vois que les microtransactions ont été tellement normalisées que des gens dans les commentaires les défendent », a commenté un utilisateur X.

Quelle que soit votre opinion sur ce pack de luxe, il est clair que le « Jugement du Père » a donné lieu à de nombreux jugements de la part de certains joueurs de Diablo 4.