La fin de Diablo 4 expliquée et la possible suite de l’histoire

Après le défilement des crédits lors de la fin de Diablo 4, vous pouvez certainement vous retrouver avec plus de questions que de réponses. Découvrez alors comment se termine vraiment le jeu ainsi que la façon dont l’histoire pourrait se poursuivre.

Diablo 4 se termine sur plus d’un cliffhanger et il est clair que ce récit d’anges et de démons n’est pas terminé. Blizzard a déjà confirmé que le jeu recevra régulièrement du nouveau contenu narratif, donc en de nombreux sens, le récit de base de Diablo 4 n’est qu’une introduction à ce qui sera une saga beaucoup plus longue.

Mais avant le grand lancement de la saison 1, décortiquons ensemble l’intrigue de Diablo 4 et envisageons où l’histoire pourrait aller ensuite.

Blizzard Entertainment

Explication de l’histoire de Diablo 4

Diablo 4 se situe 50 ans après Diablo 3 et le monde de Sanctuaire a été épargné des invasions par les démons inférieurs et le Démon Primordial. Cependant, un ordre religieux a commencé à vénérer l’ange déchu Inarius en tant que dieu et un petit culte a commencé à vénérer la princesse démon bannie Lilith.

Lilith est la fille de Mephisto. Elle a été bannie de l’Enfer par son père après qu’elle et Inarius soient tombés amoureux et aient créé le monde du Sanctuaire. Leur idée était de trahir à la fois le Ciel et l’Enfer et de vivre quelque part loin du Conflit Éternel. Cependant, leurs enfants Nephalem ont été vus comme une abomination par les anges et les démons et ils ont alors été chassés jusqu’à l’extinction.

En réponse, Lilith est devenue une tyranne et a transformé ses enfants en armes pour combattre le Ciel et l’Enfer. Voyant que toute la réalité était en jeu, Inarius l’a projetée dans un oubli sombre et s’est ensuite exilé lui-même.

Au début de Diablo 4, le culte de Lilith réussit à la rappeler au Sanctuaire où elle commence à rattraper le temps perdu en essayant de prendre le contrôle du monde. Elle prévoit également une attaque contre l’Enfer pour détruire tous les démons et hériter de leur pouvoir, en commençant par son père Mephisto.

Pendant ce temps, Inarius est fatigué du Sanctuaire et veut retourner au Ciel. Il pense qu’en tuant Lilith, il sera réintégré dans le conseil de l’Aegis. Il assassine même leur fils Rathma, le leader des Nécromanciens et un Nephalem, quand ce dernier refuse de prendre parti. Inarius aide le personnage joueur à chasser Lilith qui sème le chaos et la mort partout où elle passe. Cependant, il tente de contrecarrer leur plan d’emprisonner Lilith dans une pierre d’âme, voulant plutôt la tuer.

Explication de la fin de Diablo 4

Mephisto tente de former une alliance avec le personnage joueur (vous) pour arrêter Lilith, mais ils rejettent le Démon Primordial. Lilith essaie également de les convaincre de rejoindre sa cause, sans réussite. Inarius attaque alors Lilith sur son chemin pour confronter Mephisto, mais elle réussit à le manipuler pour qu’il hésite, avant de le tuer.

Le personnage joueur et Nyrelle arrivent en premier au palais de Mephisto et, réalisant qu’il est une plus grande menace que Lilith, ils choisissent de l’emprisonner dans la Pierre d’Âme à la place d’elle. Cependant, cela empêche Lilith d’absorber son essence comme Diablo l’a fait dans Diablo 3.

Lilith est alors extrêmement furieuse et attaque le personnage joueur, mais après une bataille acharnée, vous sortez vainqueur. Lilith se transforme en poussière, mais pas avant d’avoir averti le joueur que les membres du Démon Primordial reviendront et que le Sanctuaire est condamné sans elle. Le joueur voit alors une vision de Diablo dont le retour pourrait être imminent.

Nyrelle vole la Pierre d’Âme de Mephisto et monte à bord d’un navire pour l’emmener loin, ses intentions restant inconnues. Elle écrit au personnage joueur et lui demande de ne pas la suivre et de faire confiance au fait qu’elle sait ce qu’elle fait. Dans une dernière scène, l’aspect loup de Mephisto est vu traquant Nyrelle.

Blizzard Entertainment

Que pourrait-il se passer ensuite dans Diablo 4 ?

La fin du jeu de base de Diablo 4 n’est pas la véritable fin de l’histoire, car celle-ci devrait se poursuivre à travers des mises à jour et des extensions. Diablo 4 a été conçu pour être plus un jeu en service continu que les opus précédents, et par conséquent, nous imaginons que nous verrons l’histoire évoluer pendant la saison 1 et même au-delà.

Alors que Lilith servait d’antagoniste principal du jeu de base, Diablo, Baal et Mephisto restent toujours les principaux méchants de la franchise.

Maintenant que Mephisto est de retour au Sanctuaire, il pourrait alors commencer à corrompre Nyrelle, tandis que Diablo et Baal ont probablement leurs propres plans pour revenir.

Est-ce qu’au final cela n’était pas le plan du Démon Primordial depuis le début ? Après tout, Lilith était la plus grande menace qu’ils aient jamais connue.

En tout cas, cela nous donne plein d’ennemis à combattre dans les futures mises à jour de Diablo 4 !