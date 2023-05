Blizzard accusé d’avoir créé de faux comptes pour poser des questions aux développeurs de Diablo 4

Le streameur Twitch Quin69 a accusé Blizzard d’avoir créé de faux comptes utilisés pour poser aux développeurs de Diablo 4 des questions simplistes, notant que les comptes présentés dans la section de questions-réponses n’existent pas ou sont tout nouveaux.

Joseph Piepiora, directeur associé du jeu Diablo 4, et John Mueller, directeur artistique, se sont récemment assis afin de répondre aux questions sur le jeu posées par les fans, provenant apparemment de Reddit et Twitter.

Après la récente annonce de l’annulation du mode PVE d’Overwatch 2, les fans sont devenus extrêmement méfiants avec Blizzard, et par conséquent, ils prennent chaque déclaration de l’entreprise sur l’un de leurs produits avec d’énormes pincettes.

Et récemment, le streamer Twitch Quin69 a réagi à la vidéo FAQ de Diablo 4 et a remarqué que les noms d’utilisateur et les questions elles-mêmes semblaient suspects, il a donc commencé à les rechercher un par un.

Le résultat ? Aucun des noms d’utilisateur mentionnés n’était un profil réel sur Reddit ou Twitter.

Il est important de noter que l’interview a été menée par Future Game Show (FGS) pour leur chaîne YouTube. Cela a amené certains spectateurs à spéculer que FGS pourrait avoir inventé les questions, tandis que d’autres utilisateurs pointent du doigt Blizzard.

Cependant, il est actuellement impossible de dire si les questions ont réellement été inventées ou non.

La description de la vidéo comporte également un message indiquant que “certains des noms d’utilisateur dans la vidéo ont été modifiés pour l’anonymat, à la demande des utilisateurs”.

“Des questions fausses de la part d’utilisateurs fictifs. Très transparent, Blizzard” a déclaré un joueur dans la section des commentaires de l’interview.

Bien que la réponse à cette question de faux comptes ne sera probablement jamais résolue, cette situation montre une fois de plus que la relation entre Blizzard et les joueurs est plus que jamais tendue.