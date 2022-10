Un leaker prétend que Messi et Neymar seront dans Modern Warfare 2

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Un célèbre leaker a suggéré que certains des plus grands footballeurs du monde pourraient débarquer dans Modern Warfare 2, avec des noms tels que Messi et Neymar cités comme opérateurs potentiels dans le prochain titre.

Ces derniers mois Activision a multiplié les crossovers, ajoutant des figures emblématiques à Warzone et Vanguard comme Godzilla, Terminator, Snoop Dogg ou plus récemment Hazel et Cha Cha. À chaque nouvelle saison, les joueurs ont eu droit à de nouveaux crossovers pour enrichir leur collection et il semblerait que Modern Warfare 2 et Warzone 2 ne feront pas exception.

En effet, le célèbre leaker Call of Duty, TheGhostofHope, a prétendu avoir mis la main sur une liste d’opérateurs pas encore annoncés qui débarqueront dans Modern Warfare 2 et on l’imagine probablement également dans Warzone 2.

Au grand dam des joueurs le skin ô combien controversé de Roze pourrait faire son grand retour, mais heureusement la liste contient également des noms célèbres qui ne peuvent que mettre l’eau à la bouche.

Messi, Neymar et Poga ont immédiatement attiré le regard des internautes, des noms qui sont immédiatement reconnaissables. Si cette fuite se confirme, Lionel Messi, Neymar Jr et Paul Pogba seraient présents dans Modern Warfare 2 et potentiellement Warzone 2 en tant qu’opérateurs jouables. Si de nombreux internautes n’osent y croire, cette éventualité est pourtant loin d’être improbable.

Il est tout à fait possible que ces skins de footballeurs soient déployés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui débutera le 20 novembre. Warzone 2 et Modern Warfare 2 seront disponibles depuis peu, ce serait une bonne occasion de donner une bonne dose d’adrénaline à leurs lancements.

Au fil des ans, Activision a ajouté quelques skins non officiels sur le thème du sport, mais il n’y a encore jamais eu de crossover officiel avec des athlètes professionnels ou des équipes sportives.

Avec Fortnite qui ouvre la voie à d’incroyables crossovers, l’arrivée de ces stars du football dans Warzone 2 et Modern Warfare 2 serait une bonne riposte d’Activision. Mais, comme toujours, cette fuite est à prendre avec des pincettes tant que les développeurs ne sont pas intervenus.