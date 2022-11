Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

La saison 1 de Warzone 2 et Modern Warfare 2 a maintenant débuté et par conséquent, certains joueurs se demandent déjà quand la MAJ Rechargée sera lancée et apportera le reste du contenu promis pour la saison. Tout ce que vous devez savoir.

La saison 1 de Warzone 2 et Modern Warfare 2 a apporté une foule de nouveautés aux joueurs, mais pas encore tout ce qui avait été promis par Activision.

La roadmap de la saison 1 a notamment révélé une multitude de contenus qui seront mis à disposition durant la saison.

Et comme pour les anciens CoD et Warzone 1, nous pensons que le contenu qui n’a pas encore été ajouté sera publié lors de la mise à jour de mi-saison, plus connue sous le nom Rechargée.

Alors sans plus attendre, découvrez quand devrait sortir cette mise à jour importante.

Activision La roadmap de la saison 1 de Warzone 2 et MW2.

Quand va sortir la MAJ Rechargée de la saison 1 de Warzone 2 et MW2 ?

Cette mise à jour intervient généralement au milieu d’une saison, ce qui signifie que nous pouvons prédire approximativement quand elle aura lieu.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de fin du passe de combat de Warzone 2 ou MW2, les saisons habituelles ont une durée d’environ deux mois. En supposant donc que ce soit le cas, la MAJ Rechargée de la saison 1 devrait sortir aux alentours du 20 décembre.

Dès que nous aurons la confirmation de la date exacte de cette mise à jour, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article.