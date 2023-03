Pré-patch note MW2 Saison 2 Rechargée : Map Himmelmatt Expo, nouvelle arme…

La mise à jour Rechargée de Modern Warfare 2 Saison 2 arrive à grands pas. Découvrez toutes les nouveautés qui vous attendent.

La Saison 2 de MW2 suit son cours avec la très attendue mise à jour Rechargée. De nombreuses nouveautés sont au programme, avec notamment une nouvelle arme, une nouvelle map, l’épisode 2 de Raid et plus encore.

En attendant le patch note officiel qui arrivera dans quelques jours, voici un aperçu de ce qui vous attend dans MW2 Saison 2 – Rechargée.

La MAJ Rechargée sortira sur tous les supports le mercredi 15 mars 2023.

Nouvelle map 6v6 : Himmelmatt Expo

“Mélangez business et plaisir à l’Expo Himmelmatt, une nouvelle map multijoueur 6v6 située dans les montagnes européennes”

Himmelmatt Expo promet une virée surprenante dans un centre d’exposition en haute montagne. Le carnage prendra place dans un lieu magnifique où les combattants pourront arpenter les rues enneigées, visiter le bar et même passer du bon temps au sauna.

Nouvelle arme : Tempus Torrent

Le Tempus Torrent est un nouveau fusil tactique, offrant des dégâts par balle importants couplés à une bonne cadence de tir.

Cette arme rejoint l’arbre du M4, ce qui signifie que la majorité des accessoires débloqués pour cette catégorie d’arme pourra être immédiatement équipé au Tempus Torrent.

Ce fusil tactique se veut polyvalent, offrant la possibilité d’éliminer les adversaires en deux coups à longue distance mais aussi de one shot dans la tête à mi-distance. Couplé à une mitraillette ou à un fusil à pompe, le Tempus Torrent pourrait faire des ravages.

Nouveaux modes de jeu

Trois nouveaux modes de jeu arrivent sur Modern Warfare 2 avec la Saison 2 Rechargée :

Drop Zone

Ce mode de jeu chaotique récompense l’équipe qui parvient à capturer et conserver le contrôle d’une zone de largage.

Si vous parvenez à contrôler une zone pendant 15 secondes, un largage à proximité vous offrira une killstreak bien méritée.

All or Nothing

Ce mode de jeu fun offre une expérience free for all dans laquelle chaque joueur n’est armée que de couteaux de lancer et d’un pistolet.

Les éliminations permettent d’optenir des Atouts, et le premier joueur à accumuler 20 éliminations remporte le match.

One in the Chamber

Les pros de l’aiming auront l’occasion de prouver leur skill avec One in the Chamber. Chaque joueur dispose d’un pistolet avec une seule balle.

Dans ce mode free for all, vous disposez de trois vies, et chaque tir touché garantit une élimination et remet une balle dans votre chargeur.

Special Ops Raid – Episode 02

L’aventure se poursuite suire à l’épisode 01 : Atomgrad. Cet épisode 02 est la suite directe du précédent, et vous permettra de découvrir ce qui va arriver au Capitaine Price, à Farah et à Gaz.

Compléter ce Raid vous récompensera du skin “Bad Boonie” pour l’opérateur Capitaine Price.

Fonctionnalité de Party Queuing

Vous en avez assez d’attendre les bras croisés que vos amis finissent leur partie ? Grâce au Party Queuing, vous pouvez vous assurer de rejoindre leur lobby dès la partie terminée.

Pendant votre attente, vous aurez accès au chat vocal et écrit avec vos camarades déjà en partie.

Nouvel opérateur : Shredder

L’ennemi juré des Tortues Ninja arrive avec la mise à jour Rechargée !

Ce grand méchant iconique sera disponible dans un bundle accompagné de 3 plans d’armes : le fusil à pompe “Oroku”, le fusil d’assaut “Saki” et bien évidemment les griffes “Steel Claws”.

Défis camo : Voie du Ronin

La suite des défis de la Voie du Ronin sera disponible dès le lancement de la Saison 2 Rechargée de MW2.

En complétant ces nouveaux défis camo, vous pourrez obtenir le nouveau camouflage Wind of Ash pour chaque catégorie d’arme concernée. Si vous terminez tous les défis, vous aurez même droit à un camo Blowing Blossoms supplémentaire.

Voici la liste des défis qui vous attendent :

Fusils d’assaut : Faites 125 headshots

Fusils de combat : Faites 75 headshots

Mitraillettes : Faites 100 headshots

Mitrailleuses : Faites 75 headshots

Fusils à pompe : Faites 50 headshots

Fusils tactiques : Faites 50 headshots

Fusils de précision : Faites 50 headshots

Armes de poing : Faites 30 headshots

Armes de mêlée : Faites 30 éliminations dans le dos

Lanceurs : Faites 40 éliminations

En attendant l’arrivée de la Saison 2 Rechargée de MW2, restez au top de la meta avec notre tier list des armes MW2.