Pré-patch note MAJ Modern Warfare 2 Rechargée Saison 3 : Date, armes, cartes et plus

La MAJ Rechargée de la saison 3 de Modern Warfare 2 est presque là, et de nombreuses nouveautés sont à prévoir. Découvrez alors tout ce que vous devez savoir sur cette mise à jour très attendue.

La mise à jour Rechargée de la saison 3 de Modern Warfare 2 devrait totalement rafraîchir l’expérience multijoueur avec notamment une nouvelle carte en 6v6, de nouvelles armes et bien plus encore. Cette MAJ apportera également le prochain épisode du Raid.

Mais afin de vous préparer au mieux, voici tout ce que vous devez savoir sur la MAJ Rechargée de la saison 3 de Modern Warfare 2.

La MAJ Rechargée de la saison 3 de Modern Warfare 2 arrivera le 10 mai 2023. Cette mise à jour de mi-saison va donc avoir une durée de neuf semaines pour la saison 3.

Nouvelles armes

Activision Les pistolets automatiques pourraient bientôt prendre le contrôle de MW2.

Deux pistolets arriveront à l’occasion de la MAJ Rechargée, le FTAC Siege et le GS Magna.

Ces deux nouveaux pistolets seront des armes secondaires entièrement automatiques et seront également accompagnés d’un nouvel équipement mortel appelé la Throwing Star.

Nouvelle carte en 6v6

Activision Alboran Hatchery est une nouvelle carte de MW2.

Une toute nouvelle carte 6v6, Alboran Hatchery, arrivera avec la mise à jour Rechargée de la saison 3 de Modern Warfare 2.

D’après les premières images, cette carte devrait être de taille moyenne, et nous pouvons déjà voir qu’elle est inspirée de la mission de campagne “Recon by Fire” dans laquelle Gaz et Price effectuent des tirs de sniper à longue portée en Espagne.

Épisode 3 du Raid

Les joueurs auront également la chance de déverrouiller le nouvel opérateur Alex en complétant l’épisode 3 du Raid.

Cette nouvelle mission arrivera avec la mise à jour Rechargée de la saison 3 et elle verra Price, Farah et Alex avancer plus profondément dans la base soviétique armée.

Dans l’épisode 3, les joueurs “descendront dans une fosse gigantesque où ils navigueront dans d’anciens tunnels ferroviaires et des eaux chargées d’électricité”.

En plus du nouveau Raid, les joueurs de Modern Warfare 2 auront la possibilité d’essayer la nouvelle mission d’opérations spéciales : Defender Comes to Hafid Port.

Nouveaux défis de camouflage

Modern Warfare 2 va recevoir de nouveaux défis de camouflage avec la mise à jour Rechargée de la saison 3, permettant aux joueurs de débloquer “un ensemble exclusif de camouflages”.

Cet événement sera similaire à celui de Path of the Ronin, avec un nouveau défi pour chaque catégorie d’armes :

“Terminez le défi d’une catégorie d’armes pour débloquer un nouveau camouflage pour chaque arme de cette catégorie.”

Face Off et Infectés en guerre terrestre

Les modes Face Off et Infectés guerre terrestre arriveront à l’occasion de la MAJ Rechargée de la saison 3 de MW2.

Face Off est un mode 3v3 rapide qui se déroule sur les cartes Escarmouche, et Infectés guerre terrestre est exactement ce qu’il semble être : une partie massive du mode Infectés sur de grandes cartes.

Nouvel opérateur, Kevin Durant

Activision La superstar de la NBA Kevin Durant arrive en tant que nouvel opérateur.

Kevin Durant arrive dans Modern Warfare 2 en tant que nouvel opérateur. Un pack Kevin Durant comprenant deux nouveaux plans d’armes sera disponible dans la boutique lors du lancement de la MAJ Rechargée.

Les développeurs n’ont cependant pas encore révélé le prix de ce pack, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

Et voilà tout ce que nous savons pour l’instant sur la MAJ Rechargée de la saison 3 de Modern Warfare 2. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article avec de nouveaux détails dès qu’ils seront annoncés.