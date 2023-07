La meilleure classe du MX Guardian dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Le MX Guardian est un fusil à pompe unique en son genre qui offre aux joueurs une expérience unique dans Modern Warfare 2. Découvrez alors comment vous devez l’équiper.

Ajouté dans la MAJ Rechargée de la saison 4, le MX Guardian est un fusil à pompe de calibre 12 entièrement automatique basé sur le IWI Tavor TS12 du monde réel. Bien que ce fusil soit strictement semi-automatique, le MX Guardian est beaucoup plus polyvalent.

Ce qui le distingue, c’est qu’il peut être utilisé en mode automatique, semi-automatique et même en rafale, chacun de ces modes de tir ayant un recul, un TTK et une portée efficaces et différents.

Alors pour tirer le meilleur parti du MX Guardian, voici les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper :

Sommaire

Activision

La meilleure classe du MX Guardian dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du MX Guardian

Bouche : Bryson Choke

Canon : HVP-LM

Lunette : Cronen Mini Pro

Chargeur : Chargeur Pro MX

Gâchette : Gâchette à tir en rafale

Le MX Guardian est un fusil à pompe vraiment inhabituel, il est donc naturel de recommander une classe vraiment inhabituelle, et plus précisément, une classe qui s’articule autour de la capacité unique de ce fusil à tirer en rafale.

Pour activer le tir en rafale, vous aurez besoin de l’accessoire Gâchette à tir en rafale. Non seulement cela transforme le MX Guardian en fusil à pompe à trois rafales, mais cela améliore également considérablement sa portée. Ce fusil à pompe est étonnamment polyvalent en tir en rafale et reste compétitif jusqu’à plus de 20 mètres.

Pour maximiser la portée, il est recommandé de combiner le Bryson Choke avec le canon HYP-LM. Le canon augmente la distance à laquelle le Guardian inflige des dégâts, tandis que le Bryson Choke va maintenir l’écartement aussi serré que possible, ce qui améliore la régularité générale.

Le recul peut être un problème même en mode rafale, c’est pourquoi il est utile d’avoir une lunette claire à courte portée comme la Cronen Mini Pro pour rester sur la cible. Enfin, le Chargeur Pro MX apporte une amélioration sensible de la maniabilité avec peu d’inconvénients.

Les meilleurs atouts pour une classe MX Guardian

Atout de base 1 : Pas de course

Atout de base 2 : Traqueur

Atout bonus : Sang-froid

Atout ultime : Fantôme

Comme avec n’importe quel fusil à pompe, il est important de pouvoir s’approcher au plus près. Pas de course et Traqueur sont alors les atouts parfaits.

Compte tenu de l’importance des killstreaks dans Modern Warfare 2, il est fortement recommandé d’utiliser Sang-froid.

Enfin, Fantôme reste toujours un choix fantastique, car il vous permet de rester à l’écart des drones ennemis.

Les meilleurs équipements pour une classe MX Guardian

Tactique : Stimulant

Mortel : Thermite

Amélioration de combat : Silence de mort

Comme vous serez probablement constamment en combat, nous vous recommandons d’utiliser un Stimulant et une Thermite afin d’infliger des dégâts dévastateurs et de vous garder en vie lorsque vous en aurez vraiment besoin.

Comment débloquer le MX Guardian dans Modern Warfare 2

Le MX Guardianpeut être débloqué en relevant le défi en jeu suivant : “Terminez la section D0 du passe combat de la Saison 4 et tuez 30 opérateurs à bout portant à l’aide de fusils à pompe”.

Par ailleurs, une extraction réussie dans DMZ avec le MX Guardian débloquera également le fusil à pompe polyvalent.

Les meilleures alternatives au MX Guardian dans Modern Warfare 2

Une alternative évidente au MX Guardian est le KV Broadside. Tout comme le Guardian, le Broadside est un fusil à pompe qui excelle de près et qui est généralement facile à utiliser.

Par ailleurs, ceux qui apprécient vraiment le mode rafale du MX Guardian peuvent essayer la Fennec 45 qui est également jouable en rafale.