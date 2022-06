La meilleure classe Warzone du Fennec : accessoires, atouts

more

Load More

Descendre un ennemi disposant de toutes ses plaques d’armure dans Warzone peut souvent être frustrant, mais grâce au chargeur de 40 balles , vous aurez plus qu’assez de cartouches pour passer à travers n’importe quel adversaire. Cet accessoire est très clairement indispensable pour quiconque espère se sortir d’une situation face à une équipe complète.

La Poignée avant de mercenaire gardera le Fennec aussi stable que possible lorsque vous visez, mais elle baissera significativement l’à-coup que subit l’arme lorsque vous décochez votre premier tir.

Même s’il ne compte actuellement pas parmi les meilleures armes de Warzone, il offre néanmoins une très bonne alternative particulièrement lors des combats rapprochés où un jeu hyper-agressif est souvent récompensé. Afin de vous aider à tirer le meilleur parti du Fennec, voici donc une des classes des plus performantes.

Le Vector, désormais connu sous le nom de Fennec a toujours été une SMG très populaire depuis sa première apparition dans Modern Warfare 2. Servie avec un recul très agréable, un excellent tir au jugé, sa légèreté et sa cadence de tir extraordinaire en font une arme de haute volée. En fait, cette arme est si mortelle qu’elle peut facilement passer à travers plusieurs ennemis en un clin d’œil.

Le Fennec n’est peut-être plus le meilleur SMG dans Warzone , mais ça n’a pas toujours été le cas. Si vous voulez l’utiliser actuellement dans vos parties, il vous faudra les bons accessoires.

by Dexerto