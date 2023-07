Les cartes de MW2 seront-elles dans Modern Warfare 3 ?

Alors que les développeurs semblent avoir confirmé que les armes, les opérateurs et les packs seront transférés de Modern Warfare 2 à Modern Warfare 3, les joueurs commencent à se demander si ce sera aussi le cas des cartes.

Ces derniers jours il y a eu beaucoup de rumeurs, de spéculations et de fuites concernant le nouvel opus de Call of Duty, qui devrait s’appeler Modern Warfare 3 et être une suite du Modern Warfare 2 de 2022.

Si les fuites sont vraies, et que Modern Warfare 3 est bien le prochain Call of Duty, beaucoup se posent des questions sur le contenu qui sera transféré de MW2 à MW3. Les développeurs ont déjà fourni aux joueurs une réponse sur la manière dont les armes, les opérateurs et les packs seront transférés d’un opus à l’autre, mais qu’en est-il des cartes ?

La rumeur veut que Modern Warfare 3 comporte des cartes du premier Modern Warfare 2, mais maintenant certains joueurs se demandent si les cartes du Modern Warfare 2 de 2022 seront également d’actualité. Voici ce qu’il en est.

Un Mondern Warfare 3 avec les armes, les opérateurs, les packs et les cartes de MW2 ?

Pour l’instant, il n’y a eu aucune confirmation concernant l’inclusion des cartes de Modern Warfare 2 dans Modern Warfare 3.

Cependant, un journaliste bien connu de Bloomberg, Jason Schreier s’est exprimé sur ces fuites. Après qu’on lui ait demandé sur Twitter si les cartes du MW2 de 2022 seraient reprises, il a répondu : “Certaines ?”

Sa réponse peut-être interprétée de différentes façons, mais dans tous les cas il semble suggérer qu’en effet plusieurs cartes seront reprises dans MW3. Cela dit, il ne serait pas surprenant de voir certaines cartes être reprises, étant donné que les deux titres vont partager un arsenal similaire et que les opérateurs et les packs pourront être transférés. Sans oublier que la campagne de MW3 devrait être une suite directe de MW2.

Alors qu’un certain nombre de joueurs ont critiqué la direction prise par les développeurs, soulignant que Modern Warfare 3 ne semble être qu’un Modern Warfare 2.5, si l’ajout des mêmes cartes se confirme davantage de joueurs pourraient se diriger vers un boycott du jeu.